BMW Italia presenta una stagione sportiva alla portata di tutti

Ai nastri di partenza la stagione 2023 dei monomarca della casa della Elica, MINI Challenge e BMW M2 CS Racing Cup Italy 2023.

La strategia Motorsport di BMW è quella di proporre diversi livelli di vetture, in modo di attrarre si campionati giovani, neofiti o gentleman. Il programma motorsport di BMW Italia è strutturato su quattro livelli, con altrettante tipologie di vetture. La base è costituita dalla Mini Challenge Lite, pensata per i giovani piloti. Ci sono poi la Mini Challenge Evo, la BMW M2 CS Racing – protagonista di un monomarca – e la BMW M4 GT3, che parteciperà al Campionato Italiano Gran Turismo.

Intervista - Carlo Botto Paola Dir Marketing BMW Italia - Andrea Ferrari Marketing Manager Mini

Un percorso di crescita che idealmente potrebbe accompagnare i giovani piloti. Le BMW M2 CS Racing della Cup Italy saranno dotate di motore a 6 cilindri in linea S55 con tecnologia BMW M TwinPower Turbo da 3.0 litri. Una versione racing capace di erogare 335 kW/450 CV con 550 Nm di coppia. Il motore è di fatto lo stesso della M2 CS stradale, il cambio è a doppia frizione a 7 velocità applicato con apposito software Motorsport. Per la MINI Challenge scenderanno in pista le MINI John Cooper Works Challenge Litecon motore 2.0 Twin Power Turbo da 231 CV e 320 Nm di coppia, rollbar imbullonato al telaio e cambio di serie con differenziale autobloccante, assieme alle MINI John Cooper Works Challenge Evo che invece avranno un motore 2.0 Twin Power Turbo da 306 CV e 490 Nm di coppia, rollbar saldato al telaio, cambio sequenziale, pinze freno e dischi freno racing.

BMW prenderà il via anche al Campionato Italiano Gran Turismo, con la M4 GT3 del Ceccato Racing Team. Le due M4 GT3 del BMW Italia Ceccato Racing Team saranno dotate di motore M TwinPower Turbo a 6 cilindri in linea P58 da 3.0 litri capace di arrivare a 590 CV di potenza. I campionati BMW M2 CS Racing Cup e MINI Challenge procederanno di fatto all'unisono a partire dal prossimo 5 maggio, con la prima tappa al Misano World Circuit Marco Simoncelli.