BYD SEAL U DM-i: il primo suv PHEV di BYD arriva in Europa

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV), ha lanciato il SEAL U DM-i, il suo primo veicolo ibrido plug-in (PHEV) con tecnologia Super DM (Dual Mode) in Europa.

Questo SUV familiare di segmento D rappresenta una soluzione efficiente, pratica, accessibile ed ecologica per le esigenze di mobilità quotidiana e per i lunghi viaggi, combinando i vantaggi della guida elettrica con un motore a combustione interna per garantire un’autonomia estesa e consumi ridotti.

Tecnologia Super DM di BYD

La tecnologia Super DM di BYD privilegia l'energia elettrica per la propulsione del veicolo, utilizzando il motore a combustione interna solo quando necessario. In modalità EV, il SEAL U DM-i funziona come un veicolo puramente elettrico, mentre in modalità HEV, utilizza principalmente l'energia della batteria, attivando il motore a benzina solo per fornire potenza aggiuntiva durante l'accelerazione. Questo sistema ibrido intelligente ottimizza l'efficienza energetica e riduce i consumi di carburante, garantendo un'esperienza di guida fluida e silenziosa.

Tre livelli di allestimento

Il BYD SEAL U DM-i è disponibile in tre livelli di allestimento: Design, Comfort e Boost.

Design: Dotato di due motori elettrici (150 kW all'anteriore e 120 kW al posteriore) e di una batteria BYD Blade da 18,3 kWh, questo modello offre una potenza massima totale di 238 kW/319 CV e una coppia di 550 Nm. La configurazione a quattro ruote motrici permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi. L’autonomia in modalità EV è di 70 km, con un’autonomia totale di 870 km (WLTP).

Boost: Con trazione anteriore, questo modello combina un motore ibrido da 1,5 litri ciclo Miller (72 kW/96 CV) con un motore elettrico da 145 kW/194 CV e una batteria Blade da 18,3 kWh, offrendo una potenza totale di 160 kW/214 CV e una coppia di 300 Nm. L'autonomia in modalità EV è di 80 km, con un'autonomia totale di 1.080 km (WLTP).

Comfort: Disponibile dopo l'estate, questa versione adotta una batteria più grande da 26,6 kWh che permette un'autonomia in modalità EV di 125 km, per un totale di oltre 1.100 km (WLTP). Ulteriori dettagli saranno forniti in seguito.

Batteria Blade di BYD

Tutte le versioni del SEAL U DM-i sono equipaggiate con la tecnologia BYD Blade Battery, priva di cobalto e sviluppata per ottimizzare sicurezza, resistenza e longevità. Utilizzando litio-ferro-fosfato (LFP) come materiale catodico, questa batteria ha superato il rigoroso Nail Penetration Test, dimostrando un’elevata stabilità termica e sicurezza. La batteria supporta la ricarica CA trifase (11 kW) e CC (18 kW), con tempi di ricarica in corrente continua (30-80%) di soli 35 minuti.

Design e comfort

Il BYD SEAL U DM-i presenta un design distintivo con un frontale a forma di X, fari a forma di U e proporzioni equilibrate. Gli interni offrono un’atmosfera premium con superfici morbide al tatto, finiture di alta qualità e illuminazione ambientale multicolore. I sedili sono rivestiti in pelle vegana e il "Legacy Gearshift Panel" include un pomello del cambio in cristallo. Gli ampi sedili anteriori sono regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati. Il SUV è dotato di due schermi digitali e un tetto panoramico apribile.

Dimensioni e praticità

Con una lunghezza di 4.775 mm, una larghezza di 1.890 mm e un'altezza di 1.670 mm, il SEAL U DM-i offre ampio spazio interno grazie a un passo di 2.765 mm e un pavimento piatto. Il volume di carico varia da 425 a 1.440 litri grazie ai sedili posteriori abbattibili (60:40). La batteria supporta la funzione V2L (Vehicle-to-Load), trasformando il veicolo in un alimentatore portatile per dispositivi elettrici.

Tecnologia e sicurezza

Il SEAL U DM-i è dotato di un sistema di connettività intelligente gestito da un display girevole da 15,6 pollici e un display LCD da 12,3 pollici. Supporta la connettività 4G, Android Auto, Apple CarPlay e aggiornamenti OTA. L'App BYD consente il controllo remoto di varie funzioni del veicolo. Per la sicurezza, il SUV include una vasta gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), come avviso di collisione, frenata automatica di emergenza e cruise control adattivo.

Disponibilità e garanzia

Le prime consegne delle versioni Boost e Design inizieranno a giugno, mentre la versione Comfort sarà disponibile dopo l'estate. Il SEAL U DM-i sarà disponibile in cinque colori: Delan Black, Time Grey, Snow White, Tian Qing (Blue) e Boundless Cloud. I prezzi saranno annunciati prima del lancio sul mercato. Il veicolo sarà offerto con una garanzia completa di 6 anni/150.000 km, una garanzia sulla batteria di 8 anni/200.000 km e una garanzia sul motore elettrico di 8 anni/150.000 km.

Con il BYD SEAL U DM-i, BYD offre un SUV ibrido plug-in che combina potenza, efficienza e tecnologie avanzate per una mobilità sostenibile senza compromessi.