Cupra Born, la prima full electric della casa

Autonomia completamente elettrica fino a 548 km (con batteria da 77 kWh) e accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,6 secondi

Cupra Born, la prima vettura completamente elettrica del brand, contraddistinta da design accattivante e prestazioni sportive, è pronta a solcare le strade italiane. Dotata di un innovativo propulsore dalle straordinarie prestazioni e da un telaio capace di regalare emozioni di guida uniche in qualsiasi condizione, punta a rivoluzionare il mercato.

Intervista: Pierantonio Vianello Direttore Cupra Italia

CUPRA Born cela uno dei propulsori elettrici più avanzati.

Cupra Born offre la tecnologia di propulsione più avanzata: il powertrain elettrico è disponibile in diverse varianti, con motori elettrici da 150 CV (110 kW), 204 CV (150 kW) e 231 CV (170 kW), in grado di trasmettere la potenza alle ruote posteriori grazie a una batteria agli ioni di litio ad elevate prestazioni, con una capacità fino a 77 kWh, sufficiente a raggiungere un’autonomia di 548 km. Unica la regolazione adattiva dell’assetto DCC e all’ESC Sport, che la rendono un’auto coinvolgente e reale strumento di connessione fra il guidatore e la strada. Lo sterzo progressivo, i freni maggiorati e gli pneumatici ad ampia impronta a terra abbinati ai cerchi in lega da 20" offrono una risposta immediata, accrescendo la sicurezza. Il frontale, con il suo carattere deciso e i tratti raffinati dell’illuminazione, le pronunciate nervature del cofano motore che convergono verso la cornice del logo conferiscono un look deciso, che esprime forza e determinazione.

L’abitacolo della Born è raffinato, compatto e rispettoso dell’ambiente

Il carattere dinamico del nuovo modello si respira anche all’interno.La disposizione di ogni elemento è rivolta verso il conducente e l’abitacolo è progettato per accogliere i passeggeri all’insegna di stile e comfort, senza dimenticare l’attenzione all’ambiente. Gli interni sono rivestiti con una serie di materiali che aggiungono un tocco di sportività e raffinatezza, sottolineando la qualità costruttiva. I sedili sportivi avvolgenti di serie sono realizzati in un filato ricavato dalla lavorazione delle microplastiche raccolte nei mari. “Cupra Born rappresenta l’impulso verso l’era dell’elettrificazione.

Il design di CUPRA Born

Grazie al suo design accattivante creato a Barcellona e alle prestazioni sportive, nonché a un’autonomia in modalità completamente elettrica di oltre 500 km, quest’auto contribuisce a ridurre le emissioni globali di CO2 e a raggiungere gli obiettivi europei - afferma Wayne Griffiths, CEO di Cupra -. Con il nuovo modello, Cupra raggiungerà nuovi clienti e porterà il brand oltre i confini tradizionali”. Born è il primo modello ad offrire al cliente un concept carbon neutral, grazie all’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili nella supply chain. Le restanti emissioni vengono compensate da investimenti e progetti in campo ambientale, certificati in modo da soddisfare gli standard più elevati.