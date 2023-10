Entra in scena la nuova generazione di BMW X2

BMW X2 svela la sua seconda generazione, ancora più unica, sportiva e innovativa.

Dimensioni più grandi e silhouette pronunciata da coupé, danno alla vettura un carattere innovativo del nuovo modello, evidente anche nella variante completamente elettrica BMW iX2. Ampia la gamma di sistemi che consentono la guida e il parcheggio automatizzati.

Il lancio sul mercato mondiale avverrà nel marzo 2024 con la BMW iX2 xDrive30 completamente elettrica (consumo elettrico combinato 17,7 - 16,3 kWh/100 km), BMW X2 M35i xDrive performance model (consumo di carburante combinato: 8,0 - 7,7 l/100 km, emissioni di CO2 combinate: 181 - 174 g/km), un'altra opzione a benzina e un modello diesel. Nell'estate del 2024 si aggiungeranno alla gamma una seconda variante completamente elettrica e un altro esemplare con motore diesel. Caratteristiche del nuovo modello sono anche le sue linee allungate e la spaziosità delle superfici. La nuova BMW X2 è cresciuta di 194 millimetri in lunghezza rispetto al modello precedente, arrivando a 4.554 millimetri, di 21 millimetri in larghezza, arrivando a 1.845 millimetri, e di 64 millimetri in altezza, arrivando a 1.590 millimetri. Inoltre, l'aumento del passo e le carreggiate più larghe favoriscono lo spazio sia nei cinque posti che nel bagagliaio. La nuova X2 ha una capacità di carico massima di 560 - 1.470 litri, a seconda della variante del modello. La BMW iX2 offre una capacità di carico compresa tra 525 e 1.400 litri. La linea del tetto, che scorre ininterrottamente fino alla parte posteriore, crea una silhouette snella da coupé e proporzioni nello stile tipico di un SAC BMW. Nella parte posteriore spiccano i passaruota notevolmente svasati e le spalle muscolose.

I contorni orizzontali del design dei fari posteriori specifici per il modello arricchiscono ulteriormente il sapore sportivo, così come lo spoiler in stile Gurney e l'accattivante grembiule posteriore. Gli interni della nuova BMW X2 hanno un'atmosfera moderna e premium con tocchi sportivi. Il sottile quadro strumenti, che ospita il BMW Curved Display, è affiancato nell'abitacolo da un bracciolo "fluttuante" con pannello di controllo integrato. Sono stati apportati ulteriori miglioramenti sia al comfort acustico che alla protezione degli occupanti. La dotazione di serie comprende ora un airbag tra il sedile del conducente e quello del passeggero anteriore. Il climatizzatore automatico a due zone, il sistema di navigazione BMW Maps e il volante in pelle Sport sono tutti di serie nella nuova BMW X2, così come il funzionamento automatico del portellone posteriore, quattro porte USB-C e una presa di corrente da 12 V sia nella console centrale che nel bagagliaio. La variante completamente elettrica, BMW iX2 xDrive30, farà parte della nuova gamma di SAC fin dal lancio. Le sue due unità motrici altamente integrate - una sull'asse anteriore e una su quello posteriore - generano

insieme una potenza di sistema di 230 kW/313 CV (incluso il boost temporaneo) e una coppia di sistema di 494 Nm (364 lb-ft). La iX2 xDrive30 accelera da 0 a 100 km/h (62 mph) in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 180 km/h (112 mph). La combinazione dell'impressionante energia utilizzabile della batteria ad alto voltaggio (64,8 kWh) e l'elevata efficienza del sistema di trazione consentono un'autonomia di 417-449 chilometri. Anche il recupero adattivo e la funzione MAX RANGE contribuiscono alle eccezionali cifre di autonomia. L'ultima versione del software Max Performance Charging ottimizza soprattutto l'efficienza della ricarica. Un modello ad alte prestazioni disponibile fin dal lancio della nuova BMW X2 è destinato a mettere ancora più in risalto la natura dinamica del SAC compatto. La nuova BMW X2 M35i xDrive, con il suo caratteristico design M e le sue caratteristiche di maneggevolezza, è una proposta allettante. Il suo motore a quattro cilindri da 2,0 litri produce una potenza massima di 221 kW/300 CV. La nuova BMW X2 M35i xDrive scatta da ferma a 100 km/h in 5,4 secondi. Le sospensioni adattive M di serie migliorano l'agilità e il comfort sulle lunghe distanze. Un'unità a benzina a tre cilindri dell'ultima generazione modulare della famiglia di motori Efficient Dynamics equipaggia la nuova BMW X2 sDrive20i (consumo di carburante combinato: 6,5 - 6,0 litri/100 km; emissioni di CO2 combinate: 148 - 136 g/km). Abbinato al sistema mild hybrid a 48V, il motore da 1,5 litri eroga una potenza massima di 125 kW/170 CV (sviluppata dalla combinazione del motore a combustione con una potenza massima di 115 kW/156 CV e del motore elettrico integrato con una potenza massima di 14 kW/19 CV).

Il motore diesel a quattro cilindri della nuova BMW X2 sDrive18d (consumo di carburante combinato: 5,5 - 5,1 litri/100 km, emissioni di CO2 combinate: 145 - 133 g/km) è stato anch'esso sottoposto a un ampio aggiornamento. La sua potenza massima è di 110 kW/150 CV. Tutti i motori a combustione disponibili per la nuova BMW X2 sono abbinati di serie a un cambio Steptronic a sette rapporti con doppia frizione. La limitazione dello slittamento delle ruote quasi automatica è di serie nella nuova BMW X2, a vantaggio della trazione e della stabilità direzionale. Altre novità sono il sistema di frenata integrato e lo smorzamento supplementare legato al sollevamento dell'asse anteriore.

Tra le dotazioni di serie figurano l'ultima versione del sistema di avviso di collisione anteriore, il Cruise Control con funzione di frenata, l'Info limiti di velocità e l'Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata con ritorno in corsia. Anche l'assistente al parcheggio, con telecamera di assistenza alla retromarcia e assistente alla retromarcia, fa parte della dotazione di serie.