Fiat svela la nuova Topolino la microcar elettrica per la città

FIAT prosegue nella sua missione di sviluppare una mobilità sostenibile per le città,

trasformandole in parchi giochi rilassanti dove guidare diventa un’esperienza semplice, sostenibile e accessibile a tutti. Questo obiettivo diventa realtà grazie alla nuova Fiat Topolino, una nuova auto elettrica gioiosa, cool e adatta a tutti, pensata per le famiglie e anche per i più giovani, che possono guidarla a partire da 14 anni. Un veicolo elettrico ed eclettico, che si adatta a qualsiasi contesto e offre numerose possibilità di utilizzo.

Topolino è una soluzione ideale per la mobilità urbana e di brevi distanze in grado di andare ovunque grazie alla sua dimensione e alla mobilità 100% elettrica. Omaggio alla storia del marchio e alla sua capacità di innovare con simpatia e disinvoltura, incarna perfettamente lo stile della nuova Dolce Vita e la pura bellezza italiana.

Con accessori davvero esclusivi, come la doccetta che la rende perfetta per la spiaggia, un design giovane e la possibilità di guidarla dai 14 anni in su, la Nuova Fiat Topolino si rivolge anche a un nuovo target.

Inoltre, incarna perfettamente l’impegno di FIAT verso la sostenibilità: il suo motore elettrico garantisce zero emissioni e basso impatto sonoro, nel pieno rispetto della sostenibilità dei centri urbani. Infine, le dimensioni estremamente contenute non impattano sul traffico, anzi, rendono la Topolino il perfetto dispositivo di mobilità urbana.

La bellezza italiana e la libertà in tutta la sua semplicità

La Fiat Topolino è la sorella minore della 500. Infatti, prende il nome e il design dalla 500 originale, chiamata affettuosamente “Topolino” per le dimensioni contenute, espande la gamma e consolida la leadership del Marchio nel settore della mobilità urbana sostenibile. Il suo stile, come quello della sua antenata, è caratterizzato da una semplicità potente, un design che ruota intorno all’idea di “less is more” che valorizza la semplicità come miglior compagno della bellezza.

La parola chiave è “libertà”: condividetela con i vostri cari, guidatela ovunque e in qualsiasi condizione meteorologica e poi parcheggiatela dove desiderate. Rispetto a uno scooter, offre una gamma infinita di possibilità. Può essere guidata con sicurezza anche sotto la pioggia, la sua struttura offre maggiore protezione e consente di condividere viaggi con amici o famigliari.

La gamma include due diverse carrozzerie, una chiusa e una aperta, entrambe coerenti nelle caratteristiche strutturali: un colore, Verde Vita, un design dei cerchi ed un unico approccio estetico degli interni. Grazie alle dimensioni estremamente contenute rispetto ad una normale autovettura (2,53 metri di lunghezza), alla maneggevolezza, la Topolino riaccende il desiderio di viaggiare senza stress in tutta sicurezza grazie anche alla velocità massima limitata a 45km/h. Entrambi estremamente versatili, i due modelli sono caratterizzati da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia ed un tempo inferiore alle quattro ore per una ricarica completa. Più di quanto serva per le giornate al mare o per la circolazione quotidiana nei centri urbani.

Dimensioni ridotte, con un’abitabilità straordinaria grazie ai due sedili disallineati, all’ampia superficie vetrata che aumenta notevolmente la percezione dello spazio nella sua interezza e, soprattutto, ai vani portabagagli posizionati in modo strategico. Uno di questi, posizionato tra il guidatore e il passeggero, può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno.