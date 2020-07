Incentivi auto: quanto si risparmia con il bonus auto previsto dal Dl Rilancio

Bonus auto 2020: all'interno del decreto Rilancio è previsto un incentivo auto fino a 10.000 euro per la rottamazione di una vettura di almeno 10 anni e fino a 4.000 euro per moto e motorini

Il settore automobilistico è stato tra quelli più colpiti dall'emergenza Coronavirus. Al fine di rilanciare il settore e incentivare un ricambio dei vecchi modelli è stato inserito un bonus auto all'interno del decreto Rilancio (qui tutte i dettagli sulle misure del Governo), approvato ieri in via definitiva. Nel piano da 55 miliardi di euro è stato inserito un incentivo statale da 1.500 euro, che verrà erogato al concessionario se effettuerà un sconto di altri 2.000 euro in caso di rottamazione di un'autovettura di almeno 10 anni. Il bonus auto è invece dimezzato senza la rottamazione.

Incentivi auto: tutti i dettagli dell'ecobonus per auto, moto e motorini

Gli incentivi auto riguardando le vetture Euro 6 acquistate tra il primo agosto e il 31 dicembre 2020. Nello specifico si parla di modelli a benzina, diesel o ibridi con un prezzo fino a 40.000 euro al netto dell'Iva e in grado di produrre emissioni di CO2 tra 61 e 110 g/Km. Il bonus riguarda anche moto, motorini elettrici e ibridi ( L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e). In questo caso l'incentivo è di 4.000 euro in caso di rottamazione e di 3.000 euro senza. Per ottenere il bonus è necessario rottamare un veicolo Euro 0, 1, 2 o 3 oppure soggetto a ritargatura obbligatoria di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 anni.

Di seguito gli incentivi auto nel dettaglio:

Auto con emissioni di CO2 tra 0 e 20 g/Km e un prezzo massimo di 50.000 euro

Con rottamazione: Bonus di 2.000 euro + 2.000 sconto concessionario + incentivo alla rottamazione 2019 di 6.000 euro: sconto fino a 10.000 euro in totale

Senza rottamazione: Bonus di 1.000 euro + 1.000 sconto concessionario + 4.000 incentivo senza rottamazione 2019: sconto fino a 6.000 euro in totale

Auto con emissioni di CO2 tra 21 e 60 g/Km e un prezzo massimo di 50.000 euro

Con rottamazione: Bonus di 2.000 euro + 2.000 sconto concessionario + incentivo alla rottamazione 2019 di 2.500 euro: sconto fino a 6.500 euro in totale

Senza rottamazione: Bonus di 1.000 euro + 1.000 sconto concessionario + 1.500 incentivo senza rottamazione 2019: sconto fino a 3.500 euro in totale

Auto Euro 6 con emissioni di CO2 tra 61 e 110 g/Km e un prezzo massimo di 40.000 euro

Con rottamazione: Bonus di 1.500 euro + 2.000 sconto concessionario: sconto fino a 3.500 euro in totale

Senza rottamazione: Bonus di 750 euro + 1.000 sconto concessionario: sconto fino a 1.750 euro in totale

L'incentivo auto 2019 prevede la rottamazione di un mezzo da Euro 0 a Euro 4. Se quindi si rottama un veicolo Euro 6 che ha più di 10 anni si ottengono 4.000 euro di bonus senza rottamazione e non 6.000 euro. Il risparmio totale è quindi di 8.000 euro nonostante la rottamazione.