Il Dl rilancio è legge: dai congedi al superbonus, tutte le novità

Dalla proroga dei congedi e della cig al superbonus, dal tax credit vacanze agli incentivi auto: è legge il decreto Rilancio con la maxi manovra da 55 miliardi messa in campo dal governo per fronteggiare l'impatto economico della pandemia. Il via libera definitivo del Senato è arrivato con voto di fiducia a due giorni dalla scadenza del provvedimento sul testo licenziato dalla Camera il 9 luglio.

Le principali novità

BONUS AUTO Chi, dal primo agosto al 31 dicembre 2020, acquista o prende in leasing un veicolo ibrido o elettrico nuovo di fabbrica con contestuale rottamazione di un auto immatricolata prima del 2010 o comunque con più di dieci anni, avrà un bonus di 2mila euro. Che si riduce a 1.500 per l'acquisto di un Euro 6. Il bonus scende rispettivamente a 1.000 euro e a 750 euro per chi acquista elettriche e ibride o Euro 6 senza rottamazione. A questo bonus si dovrà aggiungere uno sconto da parte del venditore.

SUPERBONUS ANCHE PER SECONDE CASE E SPORT DILETTANTI Via libera all'estensione del superbonus al 110% per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici alle secondo case unifamiliari, come le villette a schiera, al terzo settore e anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche per le ristrutturazioni degli spogliatoi. Restano escluse le abitazioni più lussuose, le ville e i castelli. Si potrà beneficiare della detrazione solo per interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari. Rivisti i massimali di spesa agevolabile per gli interventi di efficienza energetica, le misure relative all'utilizzo di biomassa ed estensione al teleriscaldamento ma nei comuni montani non in procedura di infrazione Ue. Sono ammessi all'agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione. Il superbonus viene inoltre esteso fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare. I tetti di spesa detraibile variano in base al tipo di abitazione. Gli interventi possono essere fatti cedendo il superbonus alle imprese che eseguono i lavori o a un istituto finanziario. Prevista la possibilità di riconoscere la detrazione fiscale ai cittadini, o il credito d'imposta alle aziende, in caso di sconto in fattura o cessione, anche per spese o fatture emesse a stato avanzamento lavori.

PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE SOSPESI PER COVID Via libera alla proroga dei contratti a termine, anche in somministrazione, o di apprendistato sospesi nel periodo dell'emergenza Covid per un periodo equivalente alla sospensione. Previsto il blocco dei licenziamenti anche per i lavoratori in somministrazione.

CONGEDO STRAORDINARIO GENITORI FINO AL 31 AGOSTO Esteso dal 31 luglio al 31 agosto il periodo di congedo straordinario al 50% della retribuzione previsto per i genitori di bambini fino a 12 anni, che siano dipendenti privati.

ASILI E SCUOLE PARITARIE Raddoppiano i fondi per asili e scuole paritarie. Si tratta di 300 milioni che permetteranno di aiutare 12mila realtà. Arriveranno complessivamente 180 milioni alle scuole dell'infanzia (0-6 anni) e 120 milioni alle scuole paritarie.

OK A MENO ALUNNI IN CLASSE Nel prossimo anno scolastico sarà possibile derogare, per consentire la didattica in presenza, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione.

PROROGA SMART WORKING PER 50% PA FINO A FINE ANNO Proroga dello smart working nelle pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre per il 50% dei dipendenti che svolgono attività eseguibili da remoto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (Pola) e, in caso di mancata adozione del Pola, il lavoro agile si applica ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.

SMART WORKING GARANTITO PER LAVORATORI FRAGILI Per tutta la durata dell'emergenza Covid-19, le persone con disabilità o con patologie che comunque le rendono più esposte a rischi in caso di contagio hanno diritto a pretendere di lavorare in smartworking, in tutti i casi in cui sia compatibile con le loro mansioni lavorative.

CENTRI ESTIVI FINO A 16 ANNI FINANZIATI DAI COMUNI Viene estesa da 0 a 16 anni la fascia d'eta' a cui si rivolgeranno i centri estivi che verranno potenziati dai Comuni tra giugno e settembre con le risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

BONUS FINO A 2.000 EURO PER MEDICI E INFERMIERI In arrivo un bonus fino a 2.000 euro lordi per medici, infermieri e tutto il personale sanitario impiegato nelle terapie intensive, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza.

BLOCCO SFRATTI FINO A FINE ANNO Arriva una nuova proroga, dal 1 settembre al 31 dicembre 2020, della sospensione degli sfratti di immobili a uso abitativo e non. La norma estende lo stop agli sfratti già previsto dal dl Cura Italia.

PENSIONI INVALIDITA' A 516 EURO MENSILI Approvato un fondo che consentirà di aumentare di raddoppiare le pensioni di invalidità a 516 euro mensili.

ANTICIPO 4 SETTIMANE CIG E PROROGA DOMANDE REM Viene assorbito il decreto cig che consente alle imprese che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali di poter usufruire subito delle quattro settimane residue di cassa integrazione. Prorogate inoltre dal 30 giugno al 31 luglio le domande per il reddito di emergenza e dal 15 luglio al 15 agosto anche le richieste per le sanatorie lavoro nero e immigrati irregolari.

REM PER CHI OCCUPA CASE CON MINORI O MALATI Potranno accedere al reddito di emergenza, limitatamente alla fase di emergenza e non oltre il 30 settembre 2020, anche i nuclei che occupano abusivamente un immobile in presenza di minori o di soggetti meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora.

BONUS VACANZE Per le famiglie con Isee non superiore a 40.000 euro previsto un credito d’imposta utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 per i pagamenti di servizi turistici sul territorio nazionale. Il bonus, pari a un massimo di 500 euro per nucleo familiare, è usufruibile per l'80% come sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio, il restante 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi della famiglia.

VOUCHER VIAGGI E BIGLIETTI CONCERTI PER 18 MESI, POI RIMBORSO I voucher per viaggi e vacanze cancellati a causa del Coronavirus fino al 30 settembre saranno validi per 18 mesi, terminati i quali, se non saranno stati utilizzati per altre prenotazioni, daranno diritto al rimborso. Lo stesso vale per i biglietti dei concerti, se non saranno riprogrammati entro un anno e mezzo dalla cancellazione.

STOP 2 MESI TASSA SUOLO PUBBLICO Via libera alla sospensione per due mesi della tassa sul suolo pubblico per i commerciali e rimborsi per chi ha già versato le somme. Le due tasse - Tosap e Cosap - che riguardano l'occupazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, vengono sospese dal 1 marzo al 30 aprile, ovvero in pieno periodo di lockdown. Per il ristoro del mancato gettito ai comuni vengono stanziati 12,5 milioni di euro per il 2020.

PALETTI A POTERI MEF SU RIMODULAZIONE RISORSE Corretta la contestata norma che consente al Mef, attraverso il meccanismo dei vasi comunicanti, di rimodulare, sulla base degli esiti di un monitoraggio, le risorse non utilizzate destinate alle diverse misure anti-Covid. Si limita tale possibilità all'esercizio finanziario 2020 e si prevede il parere delle commissioni competenti delle Camere entro 7 giorni.

BERGAMO E BRESCIA CAPITALI CULTURA 2023 Per l'anno 2023, il titolo di Capitale italiana della cultura sara' assegnato alle citta' di Bergamo e di Brescia. Entro fine gennaio 2022 le due città dovranno presentare al ministero dei Beni culturali un progetto unitario con le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale.

BONUS MOTORINI ELETTRICI Arriva un incentivo fino a 3mila euro per chi acquista una moto elettrica o ibrida che diventano 4mila se viene anche rottamato un veicolo da euro 0 a euro 3. Il contributo che viene riconosciuto è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro e sale al 40% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3.PREMIO -20%

TRIBUTI SE SI PAGA CON RID Uno sconto fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, come ad esempio l'Imu, a condizione che chi paga utilizzai l'addebito direttamente sul proprio conto corrente. I comuni potranno decidere liberamente se applicare il premio o meno.

CARTE IDENTITA' PROROGATE AL 31 DICEMBRE Arriva un'ulteriore proroga, dal 31 agosto al 31 dicembre 2020, della validita' delle carte d'identità e dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza.

BONUS 200 EURO PER LEZIONI MUSICA UNDER 16 Un contributo di 200 euro una tantum per le lezioni di musica per i figli under 16, per i nuclei con Isee sotto i 30 mila euro.

15 MLN PER CARTA CULTURA In arrivo altri 15 milioni di euro nel 2020 per il Fondo della Carta della cultura, la carta elettronica da 100 destinata all’acquisto di libri, per contrastare la povertà educativa.

UN MESE TRENI E MUSEI GRATIS PER UNIVERSITARI Un mese a scelta nel 2020 di viaggi in treno e accesso ai musei gratis per gli studenti universitari.

STOP ANTITRUST A SERVIZI TLC SENZA CONSENSO L'Antitrust potrà ordinare "anche in via cautelare" ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet o ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione "la rimozione di iniziative o attivita' destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta".

VERIFICHE SU PATRIMONI RISPARMIATORI POST RISTORI La Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori potrà effettuare le verifiche sui requisiti di patrimonio mobiliare dei risparmiatori dichiarati nelle domande di ristoro anche dopo l'erogazione dei rimborsi avvalendosi delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, compresa quella dell'Anagrafe tributaria.

CODICE ATECO AD HOC PER ATTIVITA’ IN CRISI IN AREE TURISMO Arriva un codice Ateco specifico per le attività economiche in crisi che operano nelle aree ad alta densità turistica per consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti.

5 MLN A FONDO PERDUTO PER IMPRESE WEDDING Via libera ai contributi a fondo perduto per le imprese del wedding e dell'intrattenimento nel limite di spese complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Estesi gli aiuti a fondo perduto alle imprese ricadenti nei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie. Privilegiate le imprese che presentino una riduzione del proprio fatturato mensilizzato almeno pari al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

10 MLN A FONDO PER PREVENZIONE USURA Via libera a uno stanziamento di 10 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2020, da destinare al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura per interventi a favore di soggetti a rischio. Via libera anche a uno stanziamento aggiuntivo di 4 milioni di euro nel 2020 da destinare al Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive.

3 MLN IN PIU' A FONDO VITTIME VIOLENZE E USURA In arrivo 3 milioni di euro in piu' per il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. La norma assicura per il 2020 un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge o il convivente. Stanziati altri 3 milioni per il Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza.

SGRAVI AFFITTI COMMERCIALI PER IMPRESE SOPRA 5 MLN Il credito d'imposta per gli affitti commerciali viene esteso, ridotto di un terzo, anche alle imprese di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Il decreto prevede un credito d'imposta al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione per le pmi fino a 5 milioni di euro di ricavi. La proposta di modifica lo estende anche alle imprese più grandi ma nella misura del 20 per cento e lo riduce dal 30 al 10% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

TAX CREDIT AFFITTI CEDIBILE AL PROPRIETARIO COME QUOTA CANONE Il credito d'imposta al 60% previsto sugli affitti commerciali e di azienda potrà essere ceduto al proprietario, se d'accordo, come quota parte del canone di affitto.

PIU' TEMPO A COMUNI PER SALVAGUARDIA EQUILIBRIO BILANCIO Slitta dal 31 luglio al 30 settembre il termine entro il quale i comuni potranno presentare il proprio bilancio di previsione, anche ai fini della deliberazione (non più contestuale) di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

40 MLN A COMUNI ZONA ROSSA ESCLUSI In arrivo 40 milioni nel 2020 per i Comuni piu' colpiti dall'epidemia Covid-19. Tutti i comuni italiani dichiarati zona rossa, anche quelli finora esclusi, avranno quindi sostegni e bonus e accederanno al riparto dello stanziamento dei 40 milioni di euro.

20 MLN PER COMUNI IN DISSESTO Arriva un fondo ad hoc di 20 milioni nel 2020 per i comuni in dissesto. Metà delle risorse andrà alla manutenzione straordinaria di immobili da destinare a polizia e carabinieri, l'altra metà ai comuni in dissesto sciolti per mafia.

PROROGA 2 ANNI CONCESSIONI AEROPORTI Arriva una proroga di due anni per le concessioni già in essere per la gestione dell'attività degli aeroporti. Al momento sono in corso 30 concessioni.

SPIAGGE, PROROGA AL 2033 DELLE CONCESSIONI DEMANIALIVengono proprogate al 2033 le concessioni demaniali per chi le esercita sulle spiagge. La proroga era prevista dalla legge di Bilancio del 2019, ma molti comuni si erano nel frattempo mossi disapplicando la norma, giudicata in contrasto con le linee europee. Con la norma contenuta nel testo del decreto rilancio si dispone l'impossibilità di disattivare la proroga delle concessioni demaniali marittime da parte delle amministrazioni locali.

CREDITO D'IMPOSTA PER SOCIETA' BENEFIT In arrivo un credito d'imposta fino a 7 milioni di euro per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit. Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Per finanziare la misura viene istituito al Mise un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

AMPLIATA ATTIVITA' FINANZIAMENTO CONFIDI Ampliata l'attività di finanziamento dei Confidi. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma.

6 MLN PER CONTRIBUTO LAVORATORI FRONTALIERI Via libera a uno stanziamento di 6 milioni di euro per il 2020 per riconoscere un contributo in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, o lavoratori subordinati, o titolari di partita Iva che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero.

ASSUNZIONI PRECARI SSN CON 3 ANNI SERVIZIO Via libera all'assunzione a tempo indeterminato di precari impiegati nelle Pa del Servizio sanitario nazionale che abbiano maturato, al 31 dicembre 2020, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione.

CONCORSI PER PERSONALE SANITARIO Sarà possibile avviare concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale tecnico e amministrativo nel servizio sanitario nazionale. Tra le categorie interessate, infermieri generici, puericultrici, assistenti d'infanzia, ausiliari socio sanitari, programmatori e assistenti amministrativi.

CREDITI FORMATIVI AUTOMATICI PER MEDICI I medici e tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza Covid-19 hanno maturato automaticamente un terzo dei crediti formativi richiesti per il triennio 2020-2022.

MEDICI ARRUOLATI I medici arruolati per il potenziamento della Sanità militare, qualora iscritti all'ultimo o penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione universitaria, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica.

5 MLN A FONDO PERDUTO PER SETTORE TESSILE E MODA Via libera all'erogazione di contributi a fondo perduto, fino a 5 milioni di euro nel 2020, riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, per sostenere il settore del tessile, della moda e degli accessori made in Italy con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione. Riconosciuto anche, fino all'importo massimo di 45 milioni di euro, un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media dello stesso valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti.

30 MLN CREDITO IMPOSTA MANCATA PARTECIPAZIONE A FIERERafforzato il credito d'imposta al 30% destinato alle imprese per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero disdette per l'emergenza: la dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

SGRAVI SANIFICAZIONE ANCHE PER CASE VACANZA Il credito d'imposta al 60% per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione per contrastare la diffusione del Covid spetterà anche alle strutture extra alberghiere non a carattere imprenditoriale come le case vacanza in possesso del codice identificativo di accesso alla banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

CONTRATTI DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETA' Arriva il contratto di rete con causale di solidarietà. Per l'anno 2020 il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita' competenti.

15 MLN PER COOPERATIVE LAVORATORI IN CRISI In arrivo 15 milioni di euro nel 2020 al Fondo per la crescita sostenibile da destinare all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione.

NASCE SCUOLA SPECIALIZZAZIONE CURE PALLIATIVE Nasce la Scuola di specializzazione in 'Medicina e cure palliative' per i laureati in medicina e chirurgia. Lo prevede un emendamento al dl rilancio riformulato dai relatori e approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Per l'attuazione della norma vengono destinati 1,8 milioni di euro per il 2021, 3,6 milioni di euro per il 2022, 5,4 milioni di euro per il 2023 e 7,2 milioni di euro a regime dal 2024.

CONSULENTI RGS PER VERIFICHE SU RIORDINO OSPEDALIIl dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Mef potrà avvalersi, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per il 2020 e di 200.000 euro annui dal 2021, di esperti, che saranno individuati all'esito di una selezione, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato nell'ambito delle opere edilizie per il riordino della rete ospedaliera.

OK 'DISTRIBZIONE PER CONTO' FARMACI Sarà possibile per le regioni e le province autonome distribuire, tramite le farmacie e con il meccanismo della "distribuzione per conto", i farmaci che normalmente vengono distribuiti direttamente dalle strutture sanitarie pubbliche ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale e agli assistiti affetti da Covid-19 in trattamento domiciliare.

CRITERI SEMPLIFICATI PER IMPORT MASCHERINE Via libera ai criteri semplificati per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.

10 MLN PER CENTRO SCIENZE VITA LOMBARDIA In arrivo 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui dal 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati, in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole, attraverso il 'Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita', con sede in Lombardia.

SPERIMENTAZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA TERRITORIALEPer rafforzare la rete sanitaria di assistenza territoriale si da'il via libera a una sperimentazione con 25 milioni in due anni di nuovi progetti per garantire una "cura della persona integrale" realizzata con le istruzioni del territorio e le prossimità offerte dal Terzo Settore ricorrendo a strumenti innovativi come il budget di salute e di comunità.

RAFFORZAMENTO PSICOLOGI SSN Sarà possibile per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale conferire incarichi di lavoro autonomo, anche sotto forma di co.co.co, fino al 31 dicembre 2021 a psicologi iscritti all'albo professionale per gestire le implicazioni psicologiche e i bisogni delle persone dovute alla pandemia.

RETE REGIONALE LABORATORI DIAGNOSI COVID Le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal ministero della Salute, identificheranno un laboratorio pubblico di riferimento regionale, che operi in collegamento con l'Istituto superiore di Sanità, che coordinerà e accrediterà a livello regionale i laboratori pubblici e privati per la diagnosi dell'infezione da Covid. I laboratori individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale avranno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da Covid al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente.

IN ARRIVO LINEE GUIDA PER RSA Via libera alle linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologico nelle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilita.

BORSE STUDIO MEDICI Dal 2021 saranno accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale per "attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale" e per "concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale".

128 MLN IN 2022-2026 PER MEDICI SPECIALIZZANDI Via libera allo stanziamento di 128 milioni di euro nel quinquennio 2022-2026 per aumentare il numero di contratti di formazione specialistica dei medici.2 MLN A LAVORATORI NUMERO UNICO EMERGENZA EUROPEOVia libera a uno stanziamento di 2 milioni nel 2020 da destinare al pagamento delle prestazioni lavoro del personale del Numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 Nue) impiegato nell'emergenza Covid.

2 MLN PER CERAMICA ARTISTICA TRADIZIONALE Stanziati 2 milioni di euro per sostenere il settore della ceramica artistica tradizionale.

5 MLN PER PROTESI SPORT AMATORIALI DISABILI In arrivo 5 milioni di euro, in via sperimentale per il 2020, per favorire la pratica di sport amatoriali da parte di persone con disabilità. Le risorse saranno destinate al Fondo sanitario nazionale per finanziare l'erogazione di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attivita' sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisiche.