Jeep, anche ad agosto leader nel mercato Plug-In Hybrid con la gamma 4xe

Secondo i dati elaborati da Dataforce, si è appena concluso un mese di agosto positivo per il marchio Jeep, che consolida il proprio primato nel comparto Plug-In Hybrid e l’ottavo posto del ranking del mercato italiano con una quota del 4,2%,

in crescita rispetto allo stesso mese dello scorso anno.La crescita è complessiva, anche anno su anno, con un incremento di quasi un punto percentuale, e una quota superiore al 4,7%.Sono sempre Renegade 4xe e Compass 4xe a recitare un ruolo di primo piano e a issare Jeep al primo posto nell’anno nel mercato dei veicoli Plug-In Hybrid con una quota che sfiora il 18%. Renegade 4xe e Compass 4xe, poi, sono anche primi nei rispettivi segmenti, B-SUV e C-SUV, tra i veicoli Plug-In Hybrid, e Compass è al vertice assoluto tra tutti i C-SUV del mercato, considerando tutte le motorizzazioni. Renegade, infine, è il modello più venduto in assoluto nel segmento B-SUV nel 2023.

La famiglia 4xe: Renegade, Compass Wrangler, Grand Cherokee

Grazie alla tecnologia Plug-In Hybrid, i modelli Jeep 4xe sono i SUV Jeep più performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”. Allo stesso tempo sono vetture ideali per la guida quotidiana in città, per merito della tecnologia ibrida plug-in che consente di viaggiare a zero emissioni di CO2 e con un’autonomia urbana di circa 50 km in modalità full-electric. A bordo di Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, dunque, il divertimento diventa efficiente e la proverbiale capability off road Jeep esprime equilibrio tra piacere di guida e una maggiore attenzione per l’ambiente.

Al 4xe Plug-In Hybrid si affianca il primo SUV 100% elettrico: Avenger

Alla gamma 4xe si è affiancato quest’anno Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico del brand. Avenger racchiude in dimensioni compatte tutto il DNA di Jeep, in una sintesi irripetibile di capability, stile, funzionalità e tecnologia. Lo dimostrano angoli d’attacco, di dosso, d’uscita e altezza da terra per una capability di riferimento, che consente al SUV di operare in qualsiasi condizione atmosferica, grazie anche alla funzionalità Selec-Terrain®. Questi temi si combinano con altri concetti chiave di Jeep Avenger: design funzionale, interni spaziosi e versatili, propulsione completamente elettrica. Infatti, Avenger si distingue anche per il suo sistema di propulsione di nuova generazione che combina un nuovo motore elettrico e una nuova batteria. Grazie alla ricarica rapida standard da 100 kW, utilizzando un cavo Mode 4 collegato a una stazione di ricarica pubblica a corrente continua, tre minuti di carica sono sufficienti per percorrere 30 km. Inoltre, 24 minuti sono sufficienti per caricare le batterie dal 20 all’80%. Infine, è possibile percorrere fino a 400 km WLTP e fino a 550 km nella guida in città, garantiti dalla batteria da 54 kWh*. Non solo elettrico: in Italia, per assecondare le esigenze di ogni tipo cliente, Avenger è disponibile con motore a benzina da 1200 cm3 capace di sviluppare una potenza massima di 100 cavalli a 5500 giri, e una coppia di 205 Nm a 1750 giri. Questo propulsore garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km.