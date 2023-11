KIA EV9, segna nuovi benchmark per il segmento degli E-SUV 100% elettrici

Si chiama EV9 il nuovo Suv 100% elettrico a tre file di sedili di Kia.

Kia EV9 è l’avveniristico SUV completamente elettrico progettato e costruito per rispondere alle esigenze degli stili di vita moderni nell'era della mobilità elettrificata. Primo SUV 100% elettrico di punta del brand, a tre file di sedili, lo spazioso e sorprendente EV9 è un veicolo elettrico robusto, sofisticato e tecnologicamente avanzato. Disponibile nella versione a sei o sette posti, combina uno stile audace, versatilità premium, connettività all’avanguardia e il caratteristico design "Opposites United" di Kia per un SUV pronto a tutto, forte di un'autonomia di guida fino a 563 chilometri, secondo il ciclo WLTP.

Le dimensioni sono importanti: 5.010 mm di lunghezza complessiva, 1.980 mm di larghezza, 1.755 mm di altezza. La Digital Tiger Face di EV9 si caratterizza per due gruppi di fari compatti a forma di cubo, posti ai latidi ciascun proiettore. Kia ha presentato anche la versione GT-Line, caratterizzatada una serie di esclusive personalizzazioni. Il design degli interni permette nuove possibilità di mobilità grazie a un abitacolo innovativo che si contraddistingue per una varietà inedita di configurazioni. L’abitacolo può essere a sette o sei posti e offre la possibilità di movimentare i sedili della seconda fila, in totale quattro, per le diverse circostanze. La prima fila si componedi sedili dalla struttura votata al massimo relax per un comfort superiore. La seconda fila introduce, per la prima volta in assoluto per i veicoli a trazione 100% elettrica, quattro posti a sedere dalla struttura ergonomica, modulabili in diversi modi, dal divano a 3 posti ai sedili indipendenti a due posti girevoli, offrendo una varietà di configurazioni fino ad ora inedita per il mercato degli EV.

In linea con l’obiettivo di divenire un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile, Kia ha elaborato la Design Sustainability Strategy che illustra le linee programmatiche per introdurre attraverso step progressivi sempre più materiali ecologici nelle sue auto. Nello specifico, il piano prevede l’eliminazione graduale dell’uso della pelle di origine animale, l’applicazione dei dieci elementi sostenibili obbligatori, letteralmente “ten ‘must-have’ sustainable items”, infine la ricerca e l’innovazione continua verso nuovi materiali bio.

Kia EV9 rappresenta il primo step di questo percorso, con l’introduzione di materiali per gli interni ecologici come il Bio-Polyurethane, alternativo alla pelle, un materiale parzialmente derivato da ingredienti naturali come il mais. Altri materiali ecologici presenti su EV9 sono il PET riciclato (polyethene terephthalate) e il TPO (thermoplastic olefin) utilizzati per il cruscotto, nei rivestimenti delle portiere e nei montanti. Le finiture interne di EV9 sono realizzate con plastica ottenuta dal riciclo di rifiuti post-consumo.

I tessuti e i tappetini sono realizzati in PET riciclato, ottenuto in particolare dal riciclo delle reti da pesca disperse nei mari, si tratta nel complesso di materiali innovativi e altamente sostenibili che, con le loro caratteristiche uniche danno luogo ad un’atmosfera premium, accogliente e di alta qualità. Per alcuni elementi, come interruttori e i rivestimenti, sono state utilizzate vernici bio e per le finiture interne vernici prive di BTX. Il filato e il feltro utilizzati in tutto il veicolo sono realizzati in PET riciclato al 100%. In conclusione, l’adozione di questi materiali innovativi, alternativi alla pelle e provenienti dal riciclo della plastica segna un passaggio importante e significativo verso una dimensione sempre più sostenibile degli interni della nuova generazione di veicoli nell’era della mobilità elettrificata.

Kia EV9 è disponibile con trazione posteriore o integrale. Entrambe le versioni sono dotate di una batteria da 99,8 kWh di quarta generazione. La versione a trazione posteriore ha un motore da 149,5 kW in grado di erogare una coppia massima di 350 Nm. Con una velocità massima di 185 km/h, accelera da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi. Si distingue per un’autonomia completamente elettrica fino a 563 km, secondo il ciclo WLTP.

La versione a trazione integrale (AWD) è alimentata da due motori elettrici da 141 kW con una coppia massima di 350 Nm sia all’anteriore che al posteriore. La velocità massima della AWD è di 200 km/h. Questa motorizzazione è capace di spingere Kia EV9 da o a 100 km/h in soli 5,3 secondi, con un’autonomia di 505 km nel ciclo WLTP. EV9 supporta il sistema di ricarica ad alto voltaggio ultrarapido da 800 volt, che si traduce in più tempo alla guida e meno alla stazione di ricarica. In soli 15 minuti permette di recuperare un'autonomia di guida completamente elettrica di 249 km per la versione a trazione posteriore (RWD)

L’avveniristico SUV EV9 è dotato del sistema di ricarica bidirezionale, che permette l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia come Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Building/Vehicle-toHome (V2B/V2H) e Vehicle-to-Grid (V2G). V2L, introdotto per la prima volta su Kia EV6 e disponibile di serie su EV9, consente agli utenti di alimentare devices esterni tramite la batteria di EV9, semplicemente collegando il cavo alla porta di ricarica. V2B e V2H sono due sistemi che consentono ad EV9 di alimentare, addirittura, un edificio o la casa dell’utente. V2G è un sistema che consente al SUV di trasferire l’energia direttamente alla rete, immagazzinando elettricità a basso costo nelle ore non di punta e ritrasferendola durante i periodi di picco della domanda. V2B, V2H e V2G verranno introdotti gradualmente in tutta Europa.

Con EV9 viene presentata la formula Kia Flex, il nuovo programma di noleggio a medio termine della casa coreana. Con Kia Flex, il consumatore può godere del suo abbonamento, con il vantaggio di disporre di una rosa di servizi rinnovabili a seconda del cambiamento delle proprie esigenze.Questo approccio apre nuove prospettive soprattutto per chi si avvicinaper la prima volta alla mobilità elettrica. L’offerta includerà assicurazione con furto e incendio, manutenzione presso rete Kia, assistenza stradale, auto sostitutiva, dotazione di pneumatici invernali. Il tutto senza alcun anticipo. I tempi di consegna saranno generalmente compresi tra le 4 e le 8 settimane. Il noleggio KiaFlex ha una durata minima di 6 mesi, estendibili fino a 18 con tacito rinnovo mensile. Il kilometraggio, su base annua, andrà da 10 a 20 mila chilometri, riproporzionato poi sugli effettivi mesi di noleggio. Dopo il sesto mese, senza penali, il Cliente può decidere se continuare, restituire l’auto o cambiarla (nuovo abbonamento). Nessun costo extra o diattivazione. La gamma di auto tra cui scegliere potrà variare a seconda della disponibilità dello stock dedicato al programma.