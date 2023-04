Kia EV9, tecnologia avveniristica per il nuovo nato della casa coreana

Si chiama EV9 il nuovo Suv 100% elettrico a tre file di sedili di Kia.

Con un’autonomia completamente elettrica di oltre 541 km, grazie a un pacco batteria ad alto voltaggio da 800 volt permette ricariche in soli 15 minuti. Ho Sung Song, President and CEO, ha dichiarato: “Kia EV9 ridisegna ogni aspetto del concetto tradizionale di SUV e rappresenta l'apice del design e delle capacità ingegneristiche di Kia. Realizzato per soddisfare le esigenze delle famiglie e di ogni membro che le compone, EV9 guida l’inarrestabile trasformazione di Kia in sustainable mobility solutions provider, non solo per l’architettura EV all’avanguardia, ma anche per i tantimateriali innovativi utilizzati, ottenuti con tecniche di riciclo e altamente sostenibili”.

EV9 andrà in vendita sui mercati globali a partire dalla seconda metà dell'anno. Le dimensioni sono importanti: 5.010 mm di lunghezza complessiva, 1.980 mm di larghezza, 1.755 mm di altezza. La Digital Tiger Face di EV9 si caratterizza per due gruppi di fari compatti a forma di cubo, posti ai latidi ciascun proiettore. Kia ha presentato anche la versione GT-Line, caratterizzatada una serie di esclusive personalizzazioni. Il design degli interni permette nuove possibilità di mobilità grazie a un abitacolo innovativo che si contraddistingue per una varietà inedita di configurazioni. L’abitacolo può essere a sette o sei posti e offre la possibilità di movimentare i sedili della seconda fila, in totale quattro, per le diverse circostanze.