La versatile Dacia Jogger ora è anche ibrida

Dacia Jogger Hybrid 140 con la motorizzazione full-hybrid by Renault si affianca alle versioni benzina e bi-fuel Gpl offrendo efficienza, consumi ed emissioni contenuti

Alla presentazione dello scorso anno della Dacia Jogger era stato annunciato per febbraio 2023 il lancio della versione a motorizzazione ibrida. Nel pieno rispetto delle promesse, Dacia ha presentato la versione che attinge dal Renault Group per offrire, alla portata di tutti, anche le tecnologie più recenti.

Completa la gamma

Finora erano disponibili le due declinazioni del mille tre cilindri turbo: benzina e bi-fuel a Gpl. Con l’arrivo della nuova Dacia Jogger Hybrid 140 si completa la gamma della versatile vettura che ha già riscosso grande successo anche in Italia, Paese che ricopre un ruolo molto importante per la Casa del Gruppo Renault che ha recentemente ammodernato anche il suo logo.

Intervista - Guido Tocci Managing Director Dacia Italia

Best value for money

La filosofia con cui Luca De Meo AD del Renault Group, dalla Renaulution degli inizi del 2021, ha voluto caratterizzare il marchio Dacia, vuole fornire vetture che nell’essenzialità dei contenuti si aggiornano costantemente seguendo le richieste del mercato. Senza fronzoli, dunque ma non per questo non spartane, anzi. La formula è di offrire il “best value vor money” cioè il miglior rapporto qualità prezzo, adattandosi, di volta in volta, a tutto ciò che il mercato richiede.

L’ibrido by Renault

Proprio nell’ottica di offrire prodotti al giusto prezzo, Dacia ha atteso che la tecnologia full-hybrid, nata alla fine del 2020 sulla Clio, fosse sgravata dei costi di progettazione e sviluppo, per poter offrire un prodotto d’avanguardia dal punto di vista della tecnologia a un prezzo in sintonia con lo spirito del Marchio. Il sistema utilizza un motore benzina 1,6 litri coadiuvato da un’unità elettrica inglobata nel sofisticato cambio automatico multi-mode, derivato dall’esperienza in F1, privo di frizione e sincronizzatori, dotato di un secondo motore elettrico che svolge il ruolo di starter, generatore e sincronizzatore dei rapporti.

Un po’ SW e un po’ SUV

Le originali caratteristiche della Dacia Jogger non cambiano in questa versione ibrida: un po’ station wagon per il caratteristico profilo slanciato con portellone verticale, e un po’ SUV per i 200 mm di luce a terra che porta tutto l’abitacolo più in alto. L’abitabilità è il suo punto di forza: in soli 4,5 metri ma con l’importante passo di quasi 2,9 m, offre 7 posti veri e, in configurazione 5 posti, un bagagliaio da primato con ben 829 litri.

La batteria non ruba spazio

La batteria da 1,2 kWh, collocata al posto della ruota di scorta, non toglie spazio nel vano di carico e neppure al serbatoio della benzina che, con 50 litri, permette alla Dacia Jogger Hybrid 140 di essere votata elle lunghe percorrenze. Le prestazioni sono adeguate all’impiego: 140 CV di potenza complessiva, tra termico ed elettrico, consentono un’accelerazione da 0 a 100 km/h intorno ai 10 secondi (9,9 la versione 5 posti e 10,1 quella 7 posti).

Consumi realmente contenuti

L’efficienza già sperimentata su Clio è confermata, solo la rumorosità risulta leggermente superiore, ma soltanto se si chiede tutta la potenza disponibile: nell’impiego normale emerge quella discreta fluidità che consente consumi ed emissioni, reali, sotto i 5 litri per 100 km. L’abitacolo è ampio e spazioso in tutte e tre le file, disposte, come in un teatro, su tre piani differenti. Anche i due sedili in terza fila possono ospitare comodamente due adulti.

A partire da 25.200 euro

Dacia Jogger Hybrid 140 è disponibile solo nei due allestimenti più ricchi, Expression ed Extreme, a partire da 25.200 euro. Le differenze tra i due allestimenti sono minime: la versione d’ingresso è proposta solamente in versione 7 posti, mentre l’Extreme costa 25.250 euro la 5 posti e 26.050 quella con i due sedili in terza fila.