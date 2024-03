Maserati Grecale Folgore: il lusso elettrico che ridefinisce il mondo dei SUV

Maserati, nota per il suo lusso senza tempo e le prestazioni ineguagliabili, ha fatto un salto epocale nel futuro dell'industria automobilistica con il lancio del suo primo SUV completamente elettrico,

il Grecale Folgore. Questo nuovo gioiello della tecnologia è una testimonianza della dedizione di Maserati all'innovazione continua e alla sostenibilità ambientale, senza compromettere il lusso e le prestazioni che sono diventate sinonimo del marchio.

Il Grecale Folgore, il cui nome richiama l'energia elettrica e la vitalità, completa la gamma Grecale di Maserati, offrendo una vasta scelta di motorizzazioni tra cui termiche, ibride e ora completamente elettriche. Questo SUV rappresenta un perfetto equilibrio tra sportività ed eleganza, incarnando i concetti di innovazione, versatilità, lusso e performance che sono da sempre associati al marchio Maserati.

Un aspetto distintivo del Grecale Folgore è il suo esclusivo colore esterno Rame Folgore, ispirato alla luce e alla matericità, che riflette una profonda ricerca sulle interazioni tra colore e ambiente. Questo colore non è solo un'espressione di stile, ma anche di impegno verso la sostenibilità, poiché il veicolo incorpora materiali innovativi come l’ECONYL®, un nylon rigenerato ottenuto dal riciclo di rifiuti di nylon provenienti da varie fonti.

All'interno, l'attenzione ai dettagli e al comfort raggiunge livelli senza precedenti. I sedili sportivi in ECONYL® a 14 vie offrono una combinazione perfetta di raffinatezza e sostenibilità, mentre l'ambient light e le tecnologie di connettività avanzata assicurano un'esperienza di guida all'avanguardia.

Dal punto di vista tecnologico, il Grecale Folgore è all'avanguardia, offrendo una vasta gamma di funzionalità digitali e di assistenza alla guida. Con un cruscotto digitale da 12.3'' e un sistema multimediale MIA (Maserati Intelligent Asssitant) ottimizzato, il veicolo offre un'esperienza digitale intuitiva e coinvolgente.

Inoltre, il Grecale Folgore offre quattro diverse modalità di guida - MAX RANGE, GT, SPORT, OFFROAD - che consentono al conducente di adattare le prestazioni del veicolo alle proprie esigenze e preferenze di guida.

Dal punto di vista della ricarica, Maserati offre soluzioni flessibili sia per l'uso domestico che pubblico. Grazie alla rete di ricarica estesa in Europa e in Cina e alle soluzioni di ricarica domestica, i clienti possono godere di una maggiore comodità e versatilità nella gestione dell'autonomia del veicolo.

Maserati Grecale Folgore rappresenta una svolta significativa nel settore automobilistico, combinando l'emozione delle prestazioni Maserati con la sostenibilità dell'elettrificazione. Con questo nuovo SUV elettrico, Maserati continua a guidare il cambiamento verso un futuro più pulito e sostenibile, senza compromettere il lusso e l'eccellenza che hanno reso il marchio un'icona nel mondo dell'automotive.