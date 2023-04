Mercedes: la Classe G numero 500000 è uscita dalla linea di produzione di Graz

Mercedes festeggia un importante anniversario nella produzione di un'icona del marchio:

il 500.000° modello della leggendaria Mercedes Benz Classe G è, infatti, uscito dalla linea di produzione, oggi a Graz, in Austria. Una veterana del mondo off-road fuoristrada, che ha vinto nuTitolo 2merosi premi come ‘miglior fuoristrada del mondo’, ha tracciato una lunga storia di successo fin dal 1979. La Classe G deve il suo status di culto tra la crescente comunità di appassionati soprattutto grazie alla combinazione unica di design distintivo e straordinarie capacità fuoristradistiche. L’esemplare che segna questo nuovo traguardo richiama le origini dell'icona del fuoristrada: il modello per il look vintage della one-off è il 280 GE dell'anno di modello 1986, da cui la 500.000° anniversary riprende elementi di design iconici come il colore esterno e il motivo dei sedili. La Classe G si avvicina al suo 45° anniversario di produzione, che ricorre nel 2024. Rimarrà fedele a sé stessa anche nei suoi aggiornamenti futuri. Il motto continuerà a essere: sviluppo tecnico con carattere immutato.

"In occasione del 500.000° anniversario, desideriamo ringraziare sia i nostri fedeli clienti e fan di lunga data, che i nostri dipendenti e il nostro partner di produzione Magna Steyr di Graz. Siamo orgogliosi di questo traguardo, che sottolinea anche l'esclusività della Classe G. Dopo tutto, quattro interi decenni hanno portato a questo significativo anniversario. Ciò rende la Classe G tutt'altro che un prodotto di massa. Con il lancio della versione completamente elettrica nel 2024, che spingerà i confini del settore dei fuoristrada, guardiamo con trepidazione al futuro di questa icona dei fuoristrada". Dr. Emmerich Schiller, Presidente e CEO di Mercedes-Benz G GmbH e responsabile della divisione veicoli fuoristrada di Mercedes-Benz AG.