Mercedes lancia MBUX Bark Assist: l'AI per i nostri amici a quattro zampe

Mercedes-Benz, pioniere nell'innovazione automobilistica, ha recentemente svelato l'ultima aggiunta alla sua gamma di tecnologie avanzate: l'MBUX Bark Assist.

Questo nuovo assistente vocale è progettato specificamente per gli amici a quattro zampe dei proprietari, segnando un passo rivoluzionario nella personalizzazione dell'esperienza di viaggio.

Collegato al Mercedes Intelligent Cloud, l'MBUX Bark Assist è in grado di decodificare l'abbaiare dei cani, interpretandone le esigenze per offrire loro comfort e sicurezza senza precedenti. Che si tratti di regolare la temperatura, scegliere la musica preferita o attivare funzioni prima del viaggio, i cani possono ora comunicare le loro preferenze in modo che vengano soddisfatte automaticamente.

Mercedes-Benz si è sempre distinta per l'attenzione ai dettagli e per l'esperienza personalizzata offerta ai suoi clienti, e con l'introduzione dell'MBUX Bark Assist, estende questa cura anche agli amici pelosi. Questa funzione all'avanguardia non solo eleva il benessere degli animali durante il viaggio, ma stabilisce anche nuovi standard nel settore per quanto riguarda l'interazione tra tecnologia e natura.

L'MBUX Bark Assist è solo l'ultimo esempio dell'impegno di Mercedes-Benz nell'innovazione e nel miglioramento continuo delle sue offerte. Con funzionalità intuitive e una vasta gamma di opzioni, l'MBUX è diventato un punto di riferimento per il controllo vocale intelligente in auto, permettendo agli utenti di ottenere informazioni in tempo reale su sport, meteo e molto altro, nonché di interagire con la propria casa intelligente.

Disponibile a partire da oggi 1° aprile 2024, l'MBUX Bark Assist promette di trasformare il modo in cui proprietari e cani vivono l'esperienza di viaggio, consolidando la posizione di Mercedes-Benz come leader nell'innovazione automobilistica orientata al futuro e all'inclusione di tutti i membri della famiglia, a due o quattro zampe.

Dettagli della campagna e periodo

La campagna globale sui social media sarà riprodotta con asset in vari formati sui canali Mercedes-Benz di tutto il mondo.

Credits

Idea, con,cept e realizzazione: team x

Direzione: Dimitri Tsvetkov

Produzione e postproduzione: LeBerg GmbH

Attori e attrici principali: Aeden, Eddie, Frieda della scuola per animali "Renate's Film-Tier-Ranch".

Musica: Artlist.io