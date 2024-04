Mirafiori Automotive Park 2030 investimenti per oltre 240 milioni di Euro

Stellantis N.V. ha ufficialmente dato il via alla produzione dei suoi innovativi cambi elettrificati a doppia frizione (eDCT) presso l'iconico stabilimento di Mirafiori a Torino,

segnando un'importante tappa nel suo impegno verso l'elettrificazione e la mobilità sostenibile. Questo passo avanti fa parte di un più ampio piano di investimenti che ha già visto l'allocazione di 240 milioni di euro nello stabilimento torinese, destinati alla creazione del Mirafiori Automotive Park 2030. In questa nuova fase, il CEO di Stellantis ha annunciato un ulteriore investimento di 100 milioni di euro, mirato a incrementare il potenziale dell'ammiraglia elettrica dell'azienda, la Fiat 500e, confermando l'ambizione di rendere il modello ancora più attraente e accessibile a un pubblico più ampio.

Mirafiori Automotive Park 2030 è la manifestazione concreta della visione di Stellantis di trasformarsi in un leader tecnologico nel settore della mobilità sostenibile. Il sito di Mirafiori, uno dei tre principali hub globali di Stellantis, rappresenta un ecosistema completo che copre l'intero ciclo della vita automotive, dalla progettazione alla produzione fino all'economia circolare, posizionandosi in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico con il programma grEEn-campus, mirato a ridurre le emissioni di CO2 di 36.000 tonnellate equivalenti.

L'importanza di Mirafiori nel contesto internazionale è stata sottolineata dalle parole di Carlos Tavares, CEO di Stellantis, che ha evidenziato come il sito non sia solo un fulcro produttivo, ma anche un centro di innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile. L'investimento aggiuntivo nella Fiat 500e è un chiaro segno dell'ambizione di Stellantis di mantenere la propria leadership nel mercato italiano, sfidando la concorrenza a livello globale, compresi i nuovi attori cinesi.

Al di là della produzione di veicoli elettrici come la Fiat 500e e la Abarth 500e, Mirafiori si sta espandendo per includere la produzione di trasmissioni avanzate, un centro di tecnologia batterie all'avanguardia e un hub di economia circolare, sottolineando l'impegno di Stellantis verso un futuro automotive sostenibile. Queste iniziative non solo rafforzano la posizione di Stellantis sul mercato, ma contribuiscono anche in modo significativo agli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di CO2.

Con un piano di investimenti che supera i 50 miliardi di euro nel prossimo decennio, Stellantis mira a raggiungere una vendita di veicoli elettrici al 100% in Europa e al 50% negli Stati Uniti entro il 2030, posizionandosi come leader nell'elettrificazione globale e nella mobilità sostenibile. L'investimento in tecnologie avanzate e nella formazione dei propri dipendenti è un pilastro fondamentale della strategia di Stellantis, che vede nella collaborazione con istituti di eccellenza come il Politecnico di Torino un fattore chiave per il successo futuro.

Il futuro di Mirafiori e di Stellantis è luminoso, guidato da un impegno senza precedenti verso l'innovazione, la sostenibilità e il supporto all'economia italiana, con il Mirafiori Automotive Park 2030 che si preannuncia come un modello per l'industria automobilistica globale nel prossimo decennio.