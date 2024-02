Nissan e-4ORCE: avventura invernale sui ghiacci finlandesi

Nissan trasforma le sfide dei paesaggi invernali in un'esperienza di guida esaltante con la sua innovativa tecnologia e-4ORCE, progettata per affrontare con sicurezza e agilità le condizioni più estreme.

In Finlandia, nella suggestiva Terra dei Mille Laghi, Nissan ha messo alla prova la sua avanguardistica tecnologia di trazione integrale elettrificata, dimostrando che X-Trail e Ariya possono dominare sia le strade ghiacciate che i percorsi off-road con una maestria senza precedenti.

Al cuore dell'esperienza e-4ORCE c'è un sofisticato sistema a due motori elettrici, uno per asse, che garantisce non solo una trazione ottimale ma anche un controllo del veicolo di livello superiore. Grazie alla gestione avanzata della forza motrice e all'azione di Torque Vectoring, che distribuisce in modo dinamico la potenza alle ruote in base alle necessità, Nissan e-4ORCE promette una guida sicura e piacevole in ogni condizione atmosferica.

Il sistema e-4ORCE si distingue per la sua capacità di reagire istantaneamente ai cambiamenti delle condizioni di aderenza, regolando la forza motrice per ciascuna ruota in un decimillesimo di secondo. Questa reattività eccezionale si traduce in una maneggevolezza superiore su tracciati impegnativi, consentendo di affrontare con fiducia curve insidiose e salite ripide.

Nel Nissan X-Trail e-4ORCE, il motore anteriore eroga 204 CV (150 kW) e 330 Nm di coppia, mentre quello posteriore offre 136 CV (100 kW) e 195 Nm. Nonostante la potenza combinata del sistema e-4ORCE sia di 213 CV (157 kW) — poiché i motori non lavorano mai al massimo contemporaneamente —, l'X-Trail accelera da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi, dimostrando che efficienza e performance possono coesistere armoniosamente.

Ariya, d'altra parte, spinge l'innovazione ancora più in là con una potenza totale di 306 CV (225 kW) e una coppia massima di 600 Nm, garantendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. Questa prestazione è complementata da un'eccellente stabilità in curva e un comfort di marcia superiore, grazie al perfetto bilanciamento dei pesi e alla doppia rigenerazione che migliora l'efficienza energetica e l'autonomia del veicolo.

Nissan e-4ORCE non è solo sinonimo di performance e sicurezza, ma anche di comfort di guida. La tecnologia elimina quasi completamente il beccheggio durante le frenate brusche e assicura una guida fluida e stabile, rendendo ogni viaggio un'esperienza piacevole, indipendentemente dalle condizioni esterne.

Con Nissan e-4ORCE, l'avventura invernale diventa un'esperienza indimenticabile, offrendo emozioni forti e un piacere di guida ineguagliabile sia per i viaggiatori occasionali che per gli appassionati di avventure estreme. La promessa di Nissan è chiara: trasformare ogni viaggio in un momento di puro piacere, indipendentemente dal paesaggio o dalle condizioni climatiche.