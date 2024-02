Nissan Juke 2024: si rinnova con il nuovo Allestimento N-Sport

La Nissan Juke, da sempre pioniera nel segmento dei crossover compatti, si presenta sul mercato con un aggiornamento significativo che ne sottolinea ulteriormente l'audacia e l'innovazione.

L'introduzione di una nuovissima tonalità di giallo, rispondendo alle richieste dei clienti, segna il ritorno di un'icona in una veste ancora più moderna e accattivante. Questo colore, più chiaro e vivace rispetto alla versione precedente, si abbina perfettamente con dettagli neri quali il tetto, gli specchietti e gli inserti sui passaruota, creando un contrasto dinamico che esalta il design unico di Juke.

Gli interni del nuovo modello sono stati completamente rivisitati per offrire un'esperienza di guida superiore. Al centro della plancia spicca il nuovo sistema di infotainment con uno schermo da 12,3 pollici, inclinato di 8° verso il guidatore per una visibilità ottimale. La grafica rinnovata e il migliorato sistema di riconoscimento vocale, insieme alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto via WiFi, rappresentano un salto di qualità nell'interazione con il veicolo.

Il quadro strumenti digitale TFT da 12,3 pollici, disponibile negli allestimenti più ricchi, offre una risoluzione di 1920 x 720 pixel e permette una personalizzazione avanzata delle informazioni visualizzate, rendendo ogni viaggio un'esperienza unica.

La versione N-Sport introduce elementi di design esclusivi che accentuano il carattere sportivo di Juke, con finiture in giallo, sedili trapuntati con inserti in Alcantara® e dettagli distintivi che ne esaltano l'unicità.

Sul fronte della praticità, il nuovo Juke offre un cassetto portaoggetti più ampio e un bracciolo ridisegnato, mentre il sistema di assistenza alla guida include tecnologie avanzate come il Lane Departure Warning e l'Emergency Lane Keep, aumentando la sicurezza in ogni situazione.

La gamma di motorizzazioni si arricchisce con l'introduzione dell'opzione Hybrid, che promette prestazioni ottimizzate e una riduzione dei consumi, affiancandosi alla soluzione termica con il motore DIG-T da 1,0 litri turbocompresso.

Prodotto nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, dove Nissan ha già realizzato oltre 1,3 milioni di unità di Juke, il nuovo modello rappresenta un importante traguardo per il marchio, riaffermando l'impegno di Nissan nell'innovazione e nella qualità.

Con questi aggiornamenti, la Nissan Juke 2024 si conferma come una scelta di spicco per gli amanti dei crossover compatti, combinando in modo armonioso design, comfort e tecnologia avanzata, pronta a continuare il suo successo nel mercato automobilistico.