Opel Corsa Hybrid: rivoluzione elettrica a 48 Volt

Opel continua il suo percorso verso l'elettrificazione con il lancio della nuova Corsa Hybrid.

Questo modello innovativo integra una tecnologia ibrida a 48 volt, combinando un motore benzina turbo tre cilindri da 1,2 litri disponibile in due varianti di potenza (74 kW/100 CV e 100 kW/136 CV) con un motore elettrico da 21 kW. Il risultato è un sistema altamente efficiente che promette un risparmio di carburante del 18% rispetto ai modelli puramente a benzina.

Il cuore della Corsa Hybrid è una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente grazie alle condizioni di guida, eliminando la necessità di una ricarica esterna. Questa funzionalità è ideale per chi utilizza l'auto prevalentemente in città, permettendo di guidare a basse velocità in modalità completamente elettrica. Il cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce garantisce una guida fluida, aumentando ulteriormente il comfort di viaggio.

Federico Scopelliti, Direttore del Brand Opel in Italia, ha evidenziato come la nuova Corsa Hybrid non solo rispecchi l'efficienza e il piacere di guida, ma rappresenti anche una scelta sostenibile e pratica per i clienti. L'auto è già disponibile per gli ordini, con prezzi che partono da 23.900 euro, consolidando la gamma di motorizzazioni di Opel e rafforzando la strategia di elettrificazione del marchio.

A bordo, la Corsa Hybrid offre un cruscotto completamente digitale con dettagli specifici per l'ibrido, che forniscono informazioni chiave come il flusso di energia e lo stato di carica della batteria. Il nuovo sistema di infotainment multimediale, dotato di uno schermo touch da 10 pollici e tecnologie Qualcomm, assicura una connettività all'avanguardia, supportando funzionalità come Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

La sicurezza è una priorità: ogni nuova Corsa Hybrid è dotata di tecnologie avanzate come il Forward Collision Alert, l'Adaptive Cruise Control e il sistema di illuminazione Intelli-Lux LED® Matrix, che garantiscono una guida sicura e confortevole in ogni condizione.

La nuova Opel Corsa Hybrid non è solo una macchina, ma un passo avanti nella mobilità sostenibile, offrendo tecnologia all'avanguardia senza compromettere la praticità quotidiana.