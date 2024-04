Opel lancia il nuovo concept per la rete dei concessionari

Opel si immerge completamente nel futuro con un audace rinnovamento delle sue concessionarie, progettato per trasportare i clienti direttamente nell'avanguardia dell'elettromobilità.

La nuova identità del marchio riflette un approccio decisamente moderno e minimalista, facendo delle concessionarie non solo punti vendita, ma veri e propri centri di esperienza del marchio.

Il cambio di immagine di Opel introduce un'estetica "pura e audace", con esterni dominati da colori come il giallo brillante e il grigio scuro, e interni che esprimono un design essenziale ma accattivante. Il logo Opel Blitz, simbolo storico dell'elettricità, campeggia su un moderno totem giallo, rendendo le concessionarie visibili e riconoscibili anche di notte.

All'interno, gli spazi sono stati ripensati per offrire un'esperienza completa, da zone relax a spazi informativi digitali. Il "Discovery Hub" in giallo vivace offre una zona lounge dove i clienti possono informarsi sul futuro digitale di Opel, mentre l'"Electric Corner" è dedicato interamente all'elettromobilità, con una gamma di opzioni di ricarica all'avanguardia e spazi per consulenze personalizzate.

Con un'enfasi su design minimalista e funzionalità chiara, le nuove concessionarie Opel incarnano perfettamente il concetto di "tedesco moderno", promettendo una mobilità elettrica facile, accessibile e sostenibile. Questo approccio non solo attira nuovi clienti ma stabilisce anche Opel come leader nell'elettromobilità, con un impegno chiaro nella riduzione dell'impronta di CO2 e nella promozione di un futuro più verde.