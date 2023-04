Renault Austral E-Tech Full Hybrid, consumi ridotti e piacere di guida

Il nuovo Austral della Renault andrà ad affiancare altri due modelli del segmento C come l’Arkana e il Mégane E-Tech Full Hybrid .

Altamente tecnologico, propone tutto il necessario per mettersi a volante in pieno relax.Le versioni a disposizione sono tre: Full Hybrid, più potente ed efficiente, e due Mild Hybrid da 48 e 12 v.

Il cofano scolpito trasferisce un senso di aggressività, ammorbidito nelle linee del profilo. I fari LED posteriori sfruttano la tecnologia micro-ottica a taglio laser. Sul frontale spicca l’ampia calandra a scacchiera e il logo Renault “Nouvel R” con cromatura satinata a spazzola.Alta 1,64metri, larga 1,84metri e lunga 4,51 metri, con un passo di 2,67 metri, di distingue anche per i fari che si adattano alle condizioni di luce esterna e al traffico.

Intervista - Raffaele Fusilli A.D. Renault Italia

Disponibile in sette tinte, tra cui la nuova Grigio Scisto Satinato creata in esclusiva per la muscolare Esprit Alpine, si fa notare per una certa robustezza, con cerchi da 17 e 20”, perlopiù diamantati.

L’attenzione verso il cliente è chiara anche nei dettagli, come il display digitale del cruscotto rivestito in Gorilla Glass unito a quello multimediale della consolle centrale, nonché le luci personalizzate per far risaltare il posto di guida e la musica di benvenuto. Cinque i widget proposti dallo schermo OpenR, tra cui i consumi, la pressione degli pneumatici, o la distanza.