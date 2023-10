Renault svela come è stato realizzato il commerciale Soundtruck

Ogni passione ha il suo mestiere e ogni mestiere il suo veicolo commerciale ad hoc.

Il mondo della creazione musicale non fa eccezione, come ha dimostrato il soundtruck dell’operazione Give Me 5. Il viaggio rap itinerante che si è svolto la scorsa primavera ha premiato cinque talenti, consentendo loro di registrare i loro pezzi in condizioni professionali, a bordo di uno studio mobile. Per la messa a punto del veicolo che ha usato Master come base, Renault ha collaborato con due partner specializzati in architettura sonora e carrozzeria, Red House e Pro Car. Un’inedita operazione di allestimento durante la quale sono state affrontate tante sfide. Master soundtruck è il nuovo simbolo dell’innovazione e del know-how di Renault nel campo della personalizzazione dei veicoli commerciali.

La Direzione Veicoli commerciali di Renault, il Design et il Marketing hanno unito le forze per porre il loro talento al servizio di altri talenti. E per passare da un “semplice” Renault Master ad un vero e proprio studio di registrazione mobile come il soundtruck, era necessario avere innanzitutto un’idea chiara delle esigenze e dei requisiti da soddisfare. «Per costruire questo veicolo, dovevamo tener conto di tanti requisiti perché doveva partire in tournée. Doveva contenere uno studio di registrazione professionale, pesare meno di 3,5 tonnellate per poter essere guidato con una semplice patente B, essere realizzato con materiali eco-responsabili e, prima di tutto, rispettare il DNA della Marca», ha spiegato Annejela Royoux, Image Partnership and Sponsoring Manager del Marketing Renault.