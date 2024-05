Renault Symbioz: innovazione e tradizione nel segmento C

Renault continua a innovare nel segmento C con il lancio di Symbioz, un modello che incarna la filosofia delle "voitures à vivre" della marca,

unendo design, tecnologia e funzionalità per soddisfare le esigenze delle famiglie moderne. Dopo il successo di modelli iconici come Renault 16 e Espace, Symbioz si posiziona come l'erede ideale, progettato per affrontare le sfide urbane e extraurbane con stile e efficienza.

Lunga 4,41 metri, Symbioz si distingue per un design innovativo e una carrozzeria che riflette il nuovo linguaggio stilistico di Renault. Il Direttore Design della Marca Renault, Gilles Vidal, sottolinea l'importanza di un design che "combina estetica e funzionalità, rendendo Symbioz un'auto desiderabile ma anche estremamente pratica per le famiglie."

Symbioz è equipaggiata con un motore E-Tech full hybrid da 145 CV, che garantisce un consumo ridotto e basse emissioni, posizionandosi come una delle auto più efficienti nel suo segmento. Con un peso inferiore a 1.500 kg, offre un equilibrio ottimale tra performance e rispetto per l'ambiente.

L'abitacolo è stato concepito per massimizzare comfort e modularità. Il sistema multimediale OpenR Link con servizi Google integrati offre una connettività senza precedenti, mentre il tetto in vetro Solarbay opacizzante contribuisce a creare un ambiente luminoso e piacevole. In aggiunta, la versione Iconic include 29 dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione, migliorando la sicurezza e il comfort di guida.

Il CEO della Marca Renault, Fabrice Cambolive, afferma: "Symbioz rappresenta un passo avanti significativo nella nostra strategia di offrire veicoli che non solo rispondono alle esigenze delle famiglie moderne ma promuovono anche una mobilità più sostenibile."

Symbioz non è solo un'auto, è una dichiarazione di intenti da parte di Renault, che mira a continuare la tradizione di innovazione e qualità che ha caratterizzato la sua storia. Con Symbioz, Renault non solo rafforza la sua presenza nel segmento C, ma pone nuovi standard in termini di tecnologia, sostenibilità e design, rendendola un'opzione ideale per le famiglie e le flotte aziendali che desiderano avanzare verso l'elettrificazione.