Rinascimento Lancia: il nuovo logo HF e la rivoluzione della Ypsilon HF

Lancia si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia gloriosa, annunciando una rinascita che fonde tradizione e innovazione.

Nel contesto del debutto del film "Race for Glory", Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha presentato il nuovo logo HF, una rivisitazione contemporanea del simbolo storico che rappresenta il cuore pulsante delle versioni ad alte prestazioni del marchio. Questa nuova era si inaugura con la Nuova Lancia Ypsilon HF, preludio di una gamma che promette di ridefinire il concetto di prestazioni nel rispetto dell'ambiente.

Il Nuovo Logo HF: un ponte tra passato e futuro

Il Centro Stile Lancia ha sapientemente reinterpretato il logo HF, mantenendo i colori iconici - bianco, rosso e nero - e le geometrie distintive, pur semplificandole per esprimere un'essenza "Progressive Classic". Questa evoluzione simboleggia un perfetto equilibrio tra l'eredità storica del marchio e una proiezione ambiziosa verso il futuro, riflettendo l'innovazione, la premiumness e l'italianità con un tocco di eclettismo. I riferimenti al logo della Fulvia Coupè del '66 e all'inclinazione delle lettere del logo della Delta degli anni '90 evocano velocità e radicalità, sottolineando il dinamismo inconfondibile di Lancia.

Lancia Ypsilon HF: innovazione e prestazioni

La Nuova Lancia Ypsilon HF rappresenta il primo passo nel rinnovato percorso di Lancia verso l'eccellenza nelle prestazioni, con una marcata attenzione all'ambiente. Questo modello, 100% elettrico, si distingue per le sue specifiche impressionanti: un motore da 240 cavalli di potenza che garantisce un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi, assetto ribassato e carreggiata allargata, dimostrando che la sostenibilità può andare di pari passo con prestazioni eccellenti.

HF e le competizioni: una storia di successo

L'introduzione del logo HF nel 1960 ha segnato l'inizio di un'era leggendaria per Lancia nelle competizioni automobilistiche. Fondato da un gruppo di appassionati, il club "Lancia Hi-Fi" e successivamente la HF Squadra Corse hanno visto i loro modelli sportivi, dalla Fulvia Coupé HF alla Delta HF integrale Evoluzione, dominare i rally internazionali. Questi successi hanno consolidato il legame tra Lancia e il mondo delle corse, testimonianza dell'impegno del marchio nel superare continuamente i limiti delle prestazioni e dell'ingegneria.

L'Elefantino: un simbolo di inarrestabilità

L'uso dell'elefantino come mascotte di Lancia affonda le radici in una storia che mescola leggenda e realtà, risalente al 1953. Associato all'inarrestabilità e alla vittoria, questo simbolo ha accompagnato il marchio nelle sue conquiste, diventando un emblema riconosciuto di forza e resilienza. La sua presenza nel nuovo logo HF sottolinea la continuità con questo spirito indomabile.

Verso il futuro con determinazione

L'annuncio di Luca Napolitano non solo anticipa il ritorno di Lancia nel mondo dei rally ma segna anche l'inizio di un ambizioso "Rinascimento Lancia". La Nuova Ypsilon HF è solo la prima dimostrazione di come il marchio intenda riaffermare la propria identità, combinando le proprie radici storiche con un impegno verso l'innovazione e la sostenibilità. Con questa direzione, Lancia non solo mira a riconquistare gli appassionati di lunga data ma anche a sedurre una nuova generazione di amanti dell'automobilismo, pronti a essere parte di questa rivoluzione.

Lancia, con il suo nuovo logo HF e la promessa di futuri modelli ad alte prestazioni, riafferma il suo leggendario spirito di innovazione. La Ypsilon HF elettrica apre la strada a un futuro in cui la passione per l'automobilismo e il rispetto per l'ambiente viaggiano a braccetto, proiettando il marchio verso nuovi orizzonti di eccellenza. Con questa nuova direzione, Lancia non solo celebra il proprio glorioso passato ma pone le basi per un futuro altrettanto luminoso.