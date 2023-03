Smart: inaugura a Brescia il primo shop-in-shop italiano

A Brescia, nella sede di Bonera S.p.A., smart apre una nuova era della sales experience,

che risponde alle nuove abitudini di acquisto dei propri clienti attraverso un'esperienza omnichannel che crea una sinergia senza soluzione di continuità tra mondo fisico e digitale. Con il reveal dei primi shop-in-shop italiani, smart inaugura nuove strade nel mondo della mobilità e presenta il sales model che caratterizzerà la rete di vendita di una nuova generazione di prodotti, di cui si fa ambasciatrice oggi la smart #1. smart Italia srl, che gestisce sul mercato italiano la nuova gamma di vetture frutto della joint venture tra Mercedes-Benz AG e il Gruppo Geely, è supportata sul territorio dalla prima rete di agenti di vendita realizzata da una casa automobilistica in Italia. I migliori 27 imprenditori con il marchio nel cuore e una visione aperta al futuro.

Intervista a Lucio Tropea CEO Smart Italia srl

La prima elettrica, la prima condivisa, la prima ad abbandonare il motore endotermico per una scelta 100% zero emissioni locali: smart è oggi anche il primo brand automobilistico ad inaugurare una nuova era nel campo delle vendite, attraverso un network di agenti sul territorio che pone le basi per un modello di vendita diretta e omnichannel, con una rete di shop-in-shop all’interno delle concessionarie Mercedes. Un innovativo format retail che completa l’offerta di servizio ai clienti smart e dove gli smart expert sono pronti ad assistere gli smartisti nella scelta della propria smart, in tutte le fasi del processo di acquisto.