Stellantis celebra la donna con un avventura sul Monterosa

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Stellantis Autonomy porta l'attenzione su storie di ispirazione e superamento degli ostacoli

con il lancio di un nuovo episodio della serie video "Storie da Raccontare" intitolato "Sospesi sul Monterosa". Questa narrazione, piena di adrenalina, vede protagonisti il campione di motocross freestyle Vanni Oddera e la coraggiosa nuotatrice paralimpica Arianna Talamona, che insieme affrontano le vette del Monterosa a bordo di una DS7, simbolo di avventura e libertà.

Da oltre un quarto di secolo, il programma Autonomy di Stellantis si impegna a rendere la mobilità accessibile a tutti, indipendentemente dalle capacità motorie, sensoriali o intellettive dei clienti. La storia di Arianna Talamona, affetta da una rara malattia neurologica sin dalla nascita ma divenuta campionessa mondiale nella sua disciplina, è una fonte di ispirazione che va oltre lo sport, toccando le corde della libertà individuale e dell'indipendenza. La sua esperienza sulle montagne del Monterosa, affrontata con determinazione e coraggio, simboleggia la mission di Stellantis Autonomy: fornire soluzioni di mobilità che garantiscono autonomia e inclusione.

Il video,non è solo un racconto di avventura ma anche un messaggio forte di quanto sia importante per l'azienda supportare la diversità e l'inclusione attraverso soluzioni concrete che permettano a tutti di vivere con pienezza le proprie passioni. La partnership con esperti del settore e la creazione di veicoli adattati dimostrano l'impegno di Stellantis nel garantire che l'auto possa essere uno strumento di libertà e indipendenza per chiunque, sottolineando l'importanza di abbattere le barriere fisiche e sensoriali per una società più inclusiva.

Con la storia di Arianna e il programma Autonomy, Stellantis Autonomy ribadisce il proprio impegno verso una mobilità senza limiti, sostenendo che la determinazione e il coraggio possono trasformare qualsiasi sfida in un'opportunità di crescita e scoperta. Questo episodio non è solo un tributo alla forza delle donne ma anche una celebrazione dell'impegno continuo dell'azienda a promuovere una mobilità inclusiva e accessibile a tutti.