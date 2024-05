The Remakers: una nuova era per la rigenerazione dei componenti auto in Europa

Nel contesto attuale di transizione verso un'economia più sostenibile, THE REMAKERS emerge come un nuovo leader nel settore del remanufacturing dei componenti automobilistici.

Con l'integrazione del business di Refactory di Flins nel portafoglio di The Future Is NEUTRAL, l'azienda è pronta a ridefinire il mercato europeo con pratiche che favoriscono l'economia circolare.

Fondata con una solida eredità risalente al 1949, THE REMAKERS non è solo un nome, ma un simbolo di rinascita nel settore automobilistico. Con un impegno verso la qualità e l'innovazione, la missione dell'azienda è quella di fornire componenti rigenerati che rispettino gli standard degli originali, promuovendo allo stesso tempo la sostenibilità ambientale e l'accessibilità economica.

Con un ambizioso piano di investimenti di 500 milioni di euro entro il 2030, THE REMAKERS si propone di espandere le sue attività e di rafforzare la sua presenza sul mercato europeo, attualmente valutato a 6,8 miliardi di euro. La crescente necessità di componenti per veicoli elettrici e ibridi, spinta dall'invecchiamento del parco veicoli e dall'accelerazione della elettrificazione, offre notevoli opportunità di crescita.

Grazie alle competenze acquisite nel reverse engineering e al supporto del Gruppo Renault, THE REMAKERS dispone di una vantaggiosa posizione iniziale per affrontare il mercato dei componenti elettrici ed elettronici. L'annuncio recente di una linea di remanufacturing per motori di veicoli elettrici, il primo del suo genere in Europa, segna un passo significativo verso l'adattamento alle nuove dinamiche di mercato.

L'offerta di THE REMAKERS risponde a una doppia esigenza: essere ecologicamente sostenibile e economicamente vantaggiosa. Risparmiando materie prime, energia e acqua, i componenti rigenerati offrono un'alternativa ecologica e riducono le emissioni di CO2, costando in media il 30% in meno rispetto ai nuovi.

In un'era in cui la sostenibilità è diventata una priorità critica, THE REMAKERS si posiziona come una soluzione innovativa e responsabile. Estendendo la sua gamma di prodotti e consolidando le partnership strategiche, l'azienda non solo contribuisce alla protezione ambientale ma anche alla resilienza e alla diversificazione dell'industria automobilistica europea.