Iannantuoni (Bicocca): "accordo importante tra universitá e sistema bancario"

Giovanna Iannantuoni, Rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, ha commentato ai microfoni di Affaritaliani.it: “Questo accordo rappresenta un passo rivoluzionario nelle relazioni tra mondo universitario e bancario. Ricordo che dal 2018 ci sono stati dei passi in avanti per quanto riguarda il mercato finanziario ed i suoi investimenti. Adesso, dopo il CoVid, con il Next Generation Plan, la transizione ecologica è al centro dei progetti futuri. Dobbiamo pensare a come misurare nel prossimo futuro gli investimenti green, maturando un grande interesse per l’argomento grazie a questo osservatorio per perseguire l’obiettivo della sostenibilità sia in ambito economico che per quanto riguarda il nostro paese. L’attenzione degli studenti a questi temi è già alta, spesso sono loro che sensibilizzano noi, la cosa a cui tengo e che noi come ateneo possiamo parlare a 360 gradi di economia circolare, ed è questo approccio multidisciplinare che è la chiave del successo in ambito sostenibile, senza dimenticare che il nostro obiettivo deve essere anche una produzione che riesca a tenere insieme tutti questi pezzi. È stato un anno molto duro per tutti, però è stato affrontato con resilienza, occupandoci di salute su tutti i fronti, pur non chiudendo ateneo e laboratori, aumentando introiti e matricole. Proprio grazie alla nostra attenzione nei confronti degli studenti. Non dimenticandoci che abbiamo investito 8 milioni di Euro per diminuire la digital divide, seminando con il pensiero di poter raccogliere”.

Torna all'articolo