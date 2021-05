Modaffari, Costa Crociere: "Facciamo un sogno memorabile"

Il capitano Antonio Modaffari ai microfoni di affaritaliani.it: "E' un grande piacere essere il comandante di una nave in ripartenza, riportiamo i nostri ospiti verso un sogno. La crociera deve essere un sogno, un viaggio memorabile dove visitiamo luoghi molto belli, ma abbiamo anche un'altra destinazione: la Costa Luminosa, dove i nostri equipaggi faranno il 100% per trasformare il viaggio in un sogno. L'itinerario comunque è molto bello, è il primo di Costa Crociere al di fuori delle acque italiane. Visiteremo la Grecia, con i suoi porti, il suo mare blu e un sole fantastico".