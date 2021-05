Ragaini (Banca Generali): "daremo e riceveremo molto dagli studenti"

Andrea Ragaini, Vice direttore generale di Banca Generali, ha parlato così con Affaritaliani.it: “Questo è un accordo per noi davvero tanto importante, perché unisce due mondi: quello accademico e quello attivo nella gestione degli investimenti. Quello della finanza sostenibile rappresenta un tema fondamentale perché può aiutare l’Agenda delle Nazioni Unite, nata nel 2015 per arrivare nel 2030 ad un mondo migliore. La finanza, il private banking, le società di asset-management possono giocare un ruolo cruciale perché possono accelerare questo processo all’economia green. Questo osservatorio permanente può rappresentare un’importante per costruire soluzioni sempre più vicine a questa transizione ecologica. Gli studenti sono già molto sensibilizzati alle tematiche sociali e ambientali, non solo si sensibilizzano ma possiamo ricevere stimoli dagli studenti per essere migliori in questo percorso verso un futuro più sostenibile. Da una parte daremo e da un’altra riceveremo molto dagli studenti. Quest’anno è stato molto difficile, ma sembra di essere verso la fine di un tunnel. Certamente iniziamo a vedere dei segni di ripresa. La Banca sta andando bene, i numeri stanno andando bene. Continuiamo il nostro percorso di crescita con grande umiltà e convinzione di voler fa bene anche e soprattutto nel campo della sostenibilità”

