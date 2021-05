Visconti Parisio (osservatorio O-Fire): "indispensable avere grandi capitali"

Lucia Visconti Parisio, Coordinatrice scientifica Osservatorio “O-Fire”, ha spiegato ai microfoni di Affaritaliani.it: “Negli ultimi anni come tutti sanno l’Europa ha dato un grandissimo impulso ai settori legati alla sostenibilità e al Green Deal. Per realizzare gli obiettivi molto ambiziosi dell’Unione Europea e dell’Italia, è indispensabile avere una grande dotazione di capitali. È quindi molto importante spostare una grande mole di investimenti nei settori ESG, e da questo punto di vista per facilitare l’afflusso dei capitali è indispensabile che questo comparto sia dotato di regole, che ci sia quindi una classificazione di questo prodotti finanziari che spesso sono poco liquidi e che ci sia anche una quantificazione dell’ammontare delle risorse che riescono a muovere. Altra cosa che ci interessa dal punto di vista della ricerca è se questi prodotti riescano a maturare l’effetto di promuovere la decarbonizzazione per un futuro più sostenibile, che resta un punto fondamentale anche a livello universitario quando ne parliamo con gli studenti. Uno degli obiettivi resta, oltre al renderli dei validi professionisti, dei buoni cittadini. E che sappiano dimostrarlo con i comportamenti di ogni giorno. Noi essendo Ateneo multidisciplinare riusciamo a coprire diversi indirizzi, tutti con l’obiettivo comune della sostenibilità.”

