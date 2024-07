Alemanno taglia il tappo della bottiglia di plastica: "Contro i vincoli dell'Europa"

"Vi pare logico che l’Ue perda tempo a imporci questo? Siamo già in procedura di infrazione. C’è solo una soluzione, tagliare i vincoli dell’Europa". Così Gianni Alemanno, che armato di forbici ha tagliato via da una bottiglietta di plastica il tappo. Da oggi in tutta l'Ue i tappi devono essere obbligatoriamente attaccati alle bottiglie.

