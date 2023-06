Alessandra Mussolini difende le coppie omogenitoriali: “Quello che è successo a Padova è indegno”

“Quello che è successo a Padova da parte della Procura, che ha impugnato gli atti di nascita di bambini nati da coppie omoaffettive, è indegno di un paese civile“. Così Alessandra Mussolini, europarlamentare del gruppo Ppe, in un video su Twitter commenta la richiesta della Procura di Padova di cancellare e rettificare il cognome dei bambini di 33 famiglie omogenitoriali. “È come andare a buttare una bomba in una famiglia e, guarda caso, va a colpire solo i bambini. Si è spezzata e si tenta di spezzare una catena di affetti consolidata”.

Buongiorno.

Un mio breve commento su quanto accaduto ieri a #Padova.



