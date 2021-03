(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo “I fermi precauzionali sono comprensibili, ora bisogna dare un messaggio: il vaccino funziona ed è l’unica arma contro il Covid e bisogna riprendere la campagna vaccinale il prima possibile. Sì a tutti i vaccini che hanno via libera da Ema e Aifa, anche lo Sputnik, utilizziamoli fino in fondo” sono le parole del coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato in un’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev