(Agenzia Vista) Roma, 5 dicembre 2020 Chiusura impianti sciistici, Maestri di Sci in FVG in crisi “Viviamo nell’estrema incertezza” La chiusura degli impianti, lo stop agli spostamenti durante il periodo natalizio, l'impossibilità di vivere la montagna in libertà porterà gravi ripercussioni anche per i maestri di sci della nostra regione. Saltano anche le prenotazioni per le settimane bianche che non fanno presagire nulla di buono. Sentiamo Daniele Sabidussi vicepresidente dell'Associazione Maestri Sci del FVG. / Udinese Tv Durata: 02_21 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev