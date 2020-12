(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 Coronavirus, Conte: "Situazione resta difficile in tutta Europa" "Situazione resta difficile in tutta Europa". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa per la stretta natalizia. 00_55 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev