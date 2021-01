(Agenzia Vista) Berlino, 11 gennaio 2021 Covid, Merkel: "In arrivo settimane difficili, il peggio deve ancora venire" La cancelliera tedesca Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino: "Sentimenti contrastanti in questo inizio d'anno, da un lato la convinzione di potercela fare, dall'altro il pericolo della seconda ondata. In arrivo settimane difficili, il peggio deve ancora venire". 04_09 Bundesregierung Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev