Covid, Troncone (Adr): "Attivati subito per test rapidi, coordinamento con Regione Lazio"

(Agenzia Vista) Roma, 25 agosto 2020 Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore regionale alla Sanità e Integrazione Socio sanitaria, Alessio D’Amato visitano l’area all’interno dell’ Aeroporto di Fiumicino dove è possibile effettuare i test rapidi antigenici. Con loro anche Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, che a margine dell'iniziativa ha dichiarato: "Ci siamo subito disposti per attivare i tamponi rapidi sulla base dell'ordinanza del ministro della salute per i passeggeri in arrivo dai paesi a rischio, Grecia, Croazia, Malta e Spagna Lo abbiamo fatto tempestivamente grazie alla collaborazione con la regione Lazio, non è il primo campo di prova che ci ha visto lavorare insieme". agenziavista.it