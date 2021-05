De Maria (Aspi): "In viadotto ligure valle Ragone degrado non particolarmente influente"

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2021 "La struttura presenta un deterioramento dello strato superficiale del calcestruzzo su una delle pile. La foto apparsa in diversi quotidiani, su diversi video giornalistici non illustra lo stato del degrado, bensì è lo stato della pila dopo il primo intervento fatto da noi di preparazione ai lavori di ripristino. Questo per esser chiari ed evitare che si possano confondere le condizioni dello stato della pila stessa e dell'intero viadotto. Pur considerando il degrado, rilelatosi comunque dai nostri calcoli non particolarmente influente, la pila garantisce una resistenza rispetto alle forze orizzontali di frenatura dei veicoli pesanti pari ad oggi al triplo delle sollecitazioni di progetto, tenendo presente che questo è un viadotto costruito nel 1968". Così il direttore Business unit operations di Autostrade per lItalia (Aspi), Fernando De Maria, in audizione nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera sulla viabilità e la sicurezza della circolazione stradale sulle infrastrutture liguri. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev