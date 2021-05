Gaza: raid israeliani abbattono la torre che ospita al Jazeera

Gaza, 15 mag. (askanews) - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno distrutto a Gaza la torre di Al Jalaa, edificio che ospita diversi media tra cui Al Jazeera. I militari israeliani in precedenza avevano contattato gli occupanti avvertendoli che la torre sarebbe stata bombardata entro un'ora.Oltre ad Al Jazeera, ospitava anche gli uffici dell'agenzia di stampa americana Associated Press; i militari prima di passare all'azione avevavo contattato gli occupanti avvertendoli che l'edificio sarebbe stato bombardato entro un'ora. Hanno anche inviato un missile "tettuccio" che non causa gravi danni come avvertimento.