(Agenzia Vista) Genova, 01 settembre 2020 Grillo: "Internet è vecchia. Abbiamo il diritto di tenere i nostri dati. Creare database italiano" Beppe Grillo torna sui social con una dichiarazione su internet e i dati dei cittadini: "Sta cambiando tutto. Sta cambiando l’economia, la politica, l’intelligenza, il sistema immunitario del mondo. Internet è vecchia. Non si riesce a fare un database dove si raccolgono tutti i dati degli italiani che rimangono a disposizione degli italiani. Possiamo fare un tentativo. Lo lancio qui. Io sono matto, sono un comico, sono chiunque però vorrei capire se si può fare per una città, ad esempio, come Roma, un database di tutti i dati dei romani, in mano al comune di Roma e ogni volta che una società di marketing vuole dei dati dei romani paga e questi soldi vengono restituiti ai romani, sarebbe un modo per finanziare la Capitale d’Italia senza gravare sul debito." Facebook Grillo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev