(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre Il fiume di persone in Via del Corso per i giorni di zona arancione, le immagini Con la zona arancione nazionale prevista per il 28-29-30 riaprono i negozi che rientrano nelle categorie bloccate invece in periodo di zona rossa, come i negozi di abbigliamento. In molti ne hanno approfittato per fare le ultime compere delle feste di Natale e Capodanno. Le immagini di Via del Corso, una delle principali vie dello shopping di Roma. 01_34 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev