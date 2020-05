Incendio in ospedale Covid a San Pietroburgo: 5 morti

San Pietroburgo, 12 mag. (askanews) - Cinque persone sono morte in un incendio divampato nell'ospedale San Girgio di San Pietroburgo in un reparto impiegato per la cura dei pazienti affetti da coronavirus. I cinque pazienti si trovavano in terapia intensiva."Le vittime era nella sala di rianimazione. Il fuoco è divampato in questa zona dove sono trattati i pazienti di Covid-19", ha dichiarato il procuratore Pavel DanilovA causa del rogo, che è stato circoscritto, sono stati evacuati 150 tra pazienti e personale medico. Il portavoce della procura ha dichiarato che è stata aperta un'indagine sul rispetto delle norme sulla sicurezza e l'antincendio.Secondo le agenzie di stampa russe l'incendio è scoppiato a causa di un corto circuito di un ventilatore polmonare della terapia intensiva."I ventilatori lavorano sull'orlo del collasso. Secondo i dati preliminari c'è stato un sovraccarico e la macchina si è incendiata causando il rogo", ha scritto Interfax citando una fonte del dipartimento emergenze di San Pietroburgo. Tutti i pazienti morti erano attaccati a un ventilatore.