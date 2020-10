(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre Isabela Rosa Rodriguez riceve la borsa di studio dedicata a Willy: “Felice, opportunità unica” “Sono molto felice e molto nervosa. È un’opportunità unica perché a Lisbona non riuscivo a studiare non avendo soldi, appena ho visto questa borsa mi sono candidata subito” lo ha detto Isabela Rosa Rodriguez, la giovane capoverdiana che ha ricevuto la borsa di studio istituita in onore di Willy Monteiro Duarte all’Università degli studi internazionale di Roma. Durata: 00_30 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev