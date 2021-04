La bara di Daunte Wright in chiesa per i funerali a Minneapolis

Minneapolis, 22 apr. (askanews) - Il feretro che trasporta la salma di Daunte Wright, il ventenne afroamericano ucciso per errore da una poliziotta bianca nei pressi di Minneapolis è arrivata nella chiesa Shiloh Temple International Ministries.Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha chiesto un silenzio di due minuti per onorare la memoria di Wright, morto lo scorso 11 aprile. "Anche se nulla può riportare Daunte Wright ai suoi cari, dobbiamo continuare a lavorare per attuare un cambiamento reale e significativo a livello locale, statale e nazionale per combattere il razzismo sistemico in modo che ogni persona in Minnesota - neri, indigeni, marroni, o bianchi - possa essere sicuro", ha detto Walz in una dichiarazione.Il funerale sarà officiato dal reverendo Al Sharpton, che lo scorso anno pronuncio l'elogio funebre durante i funerali di George Floyd, l'afroamericano ucciso dall'ex agente polizia Chauvin, che martedì è stato condannato dalla corte.L'ex agente di polizia del Brooklyn Center Kim Potter, che ha colpito Duante, è stato arrestata e accusata di omicidio colposo di secondo grado.