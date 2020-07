(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2020 Lamorgese: "Carte identità figli coppie omogenitoriali? Al via confronto col garante" "Indicazione della dicitura genitori nei documenti d'identità? Il garante per la protezione dei dati personali ha comunicato di aver ricevuto segnalazioni in merito a delle criticità in merito all'applicazione del decreto ministeriale del 2019, manifestando la disponibilità per individuare interventi per la loro soluzione". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo al Question Time in Senato. Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev