Roma, 7 ago. (askanews) - Prime immagini dei soccorsi all'aeroporto di Kozhikode (o Calicut), nello Stato indiano del Kerala, dove un aereo dell'Air India Express con 200 persone a bordo è finito fuori pista e si è spezzato in due tronconi. Secondo un primo bilancio provvisorio, si contano due morti e diversi feriti. Le immagini sono state diffuse su Twitter dall'utente Pranoy Ray, che ha sottolineato come siano di paternità anonima in quanto provengono da un gruppo Whatsapp di "plane spotters"