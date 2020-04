Lockdown tedesco soft, riaprono i piccoli negozi anche a Berlino

Berlino, 22 apr. (askanews) - I tedeschi riprendono lentamente a fare shopping a Berlino, mentre la Germania allenta le restrizioni anti-coronavirus, con i negozi sotto gli 800 metri quadri che possono riaprire in alcuni Laender. In Sassonia, ad esempio, hanno già riaperto le loro porte il 20 aprile.Berlino si è unita alla proposta di diversi Laender di rendere obbligatoria la mascherina protettiva sui mezzi pubblici dal 27 aprile. Dieci Lander su 16 hanno annunciato misure simili.In Germania intanto è stata cancellata l'Oktoberfest, storica manifestazione bavarese che quest'anno era in programma dal 19 settembre al 4 ottobre e che attira solitamente fino a 6 milioni di visitatori.