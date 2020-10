(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2020 Mes, Zingaretti: "Non si può affrontare in una battuta in conferenza stampa" "Credo che in un momento così delicato con il coronavirus che angoscia milioni di italiani bisognerebbe evitare ogni occasione per polemiche politiche ma scommettere sulla solidarietà della maggioranza, questo clima che stiamo tentando di costruire credo che sia un grandissimo valore aggiunto, ogni atto che produce polemiche è un errore. Il Mes va affrontato insieme nelle sedi opportune, nella discussione parlamentare, quella politica tra governo e maggioranza e non in un battuta in una conferenza stampa perchè questo porta a uno strascico". Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rispondendo alle domanda dei giornalisti nel corso di una conferenza stampa a Roma. / Facebook Nicola Zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev