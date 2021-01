(Agenzia Vista) Udine, 05 gennaio 2021 Neve in Friuli-Venezia Giulia, crolla parte del tetto di un capannone a Prato Carnico. Le immagini L’emergenza neve in Friuli-Venezia Giulia ha portato i Vigili del fuoco a intervenire il 3 gennaio anche a Prato Carnico (Udine), dove il tetto di un capannone aziendale è parzialmente crollato. Ecco il video dell’operazione con le piattaforme aeree. Secondo una nota diffusa dal Corpo, almeno 80 interventi sono già stati effettuati dal comando provinciale di Udine in seguito alle intense nevicate dei giorni scorsi. / Vigili del fuoco web tv 01_39 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev