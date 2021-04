(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2021 "La principale forza di Governo un tempo era in piazza a manifestare, ora invece hanno paura di stare in mezzo alla gente, o perchè hanno la coda di paglia o perchè non hanno più la faccia pulita. La rivolta è della gente che vuole lavorare". Così il leader di Italexit, Gianluigi Paragone, presente alla manifestazione dei ristoratori a Montecitorio. Facebook Paragone Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev